Un video di YouTube le mostra il ragazzo che sta per fare sesso con la madre e la clip diventa virale

Una donna ha accettato di collaborare per incastrare il fidanzato traditore della figlia, aiutando il programma Catch a Cheater “grazie” al quale la ragazza ha visto una prova video.

Una ragazza è rimasta sbalordita vedendo un video in cui sua madre ha organizzato senza sforzo un incontro di sesso con il suo fidanzato traditore. .

Ashley, che racconta come sua madre sia molto bella, ha rivelato di avere paure di vecchia data riguardo il suo fidanzato Zack che era invaghito della ‘cougar’, quando è apparsa in Catch A Cheater.



Fortunatamente, sua madre ha accettato di agire come esca e la squadra è stata in grado di catturare il tradimento del suo fidanzato con telecamere nascoste. In un video stimolante, la ‘bomba bionda’ viene ripresa mentre flirta con Zack, che sembra aver vinto alla lotteria. Ashley, ripresa mentre sta guardando la conversazione su un laptop, appare accigliata per lo shock e la rabbia. E’ possibile visualizzare il video sul tabloid Daily Star.



Tradisce la fidanzata con la madre, il video ha 76.000 visualizzazioni

Nel video Zack arriva a casa della mamma di Ashley per l’appuntamento prestabilito con la donna. Si avvicina con sicurezza e le dà un bacio sulle labbra. Quando lei gli chiede se è eccitato, lui sorride e dice “ovviamente”.

Per fortuna, la mamma di Ashley non ha alcuna reale intenzione di fare sesso con Zack e scompare con la scusa di doversi cambiare.



Il ragazzo inorridito viene poi colto in flagrante dalla squadra di To Catch a Cheater e cerca di negare. Tuttavia, viene sorpreso dalla trascrizione della sua conversazione esplicita avuta con la mamma di Ashley poco prima, in cui parlando chiaramente di fare sesso. La donna avea detto di essere esperta e sapere come ‘sc*****o’ e Zack aveva risposto “Okay, immagino che imparerò qualcosa di nuovo”, prima di dare una pacca sul sedere alla madre della sua ragazza.

A questo punto Zack viene quindi avvicinato da Ashley – che non sta credendo a nessuna delle sue scuse – che lo lascia in preda alla rabbia per la strada.

La clip è stata vista più di 76.000 volte da quando è stata caricata ieri dal canale Youtube di To Catch A Cheater. Tra i commenti c’è un acceso dibattito su quanto sia giusto usare una ‘professionista della seduzione’ come la mamma di Ashley, con molti commenti che affermano come non sarebbero stati in grado di resistere alla ‘cougar’.

“Voglio dire … puoi dargli torto(al ragazzo)?” Chiede uno spettatore. Un altro uomo ha detto: “Nessuna persona normale direbbe no. Dico solo .. “. Un terzo commento scherza scrivendo:“Questo ragazzo ha quasi realizzato il sogno di tutti gli uomini”.