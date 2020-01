“Qui abita un ebreo”: scritta antisemita a Mondovì, condanna unanime dagli esponenti politici

Aldo Rolfi, figlio della partigiana deportata Lidia Beccaria Rolfi, si è trovato sulla porta di casa una scritta antisemita di stampo nazista.

La scritta “Juden Hier” sopra ad una stella di David è comparsa nella notte tra ieri e oggi sulla porta dell’abitazione di Aldo Rolfi a Mondovì (Cuneo). L’uomo è figlio di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana deportata per ragioni politiche a Ravensbruck, ma testimone dell’olocausto e delle atrocità sugli ebrei (deceduta nel 1996). La scritta è identica a quella che utilizzavano i nazisti per segnalare una abitazione in cui risiedevano gli ebrei prima del rastrellamento e della deportazione.

Un atto di razzismo che fa accapponare la pelle ed acuisce la sensazione di trovarci in un periodo storico in cui si respira odio ed intolleranza come non capitava da tempo. A denunciare l’accaduto alla Polizia e successivamente alla stampa è stato lo stesso Aldo, il quale a ‘Repubblica‘ ha dichiarato: “È inquietante quello che è successo questa notte. Non c’è altro modo per commentare. Ieri è uscito un articolo dove ho fatto alcune riflessioni e riportato frasi di interviste di mia madre e questo è il risultato. Mi sembra il segno tangibile di un clima che si è creato e questi sono gli effetti”. In vista del Giorno della Memoria (il 27 gennaio), Rolfi aveva riportato alcune frasi della madre, ma anche aggiunto: “L’emergenza odio è colossale, palpabile in tutti i campi. La mente torna a notti buie e vergognose della nostra Storia recente”.

Scritta antisemita, la condanna del sindaco e degli esponenti del governo

In seguito alla pubblicazione della notizia, sono stati in molti quelli che hanno espresso solidarietà con Aldo Rolfi. Il primo è stato il Sindaco di Mondovì, che questa mattina ha dichiarato: “E’ un atto gravissimo che, da sindaco e da uomo, condanno fermamente. Un fatto vergognoso che offende ed indigna Mondovì, città medaglia di bronzo al valor militare nella guerra di Liberazione, e tutti i monregalesi. Ci stiamo organizzando per rispondere con un’apertura straordinaria della sinagoga di Mondovì”.

Netta la condanna anche da parte del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che a ‘Repubblica’ ha dichiarato: “Quella scritta è un atto vergognoso. Con questo episodio a mio avviso si è superato il limite. Mi aspetto che la condanna sia unanime perché il vero pericolo è l’indifferenza. Bisogna schierarsi sempre senza esitazione. La scuola italiana è da sempre scudo contro le manifestazioni di odio e discriminazione. E continuerà ad esserlo”.

Parole di condanna anche da parte di Nicola Zingaretti, il quale, dopo aver spiegato l’accaduto ai suoi contatti Facebook, aggiunge: “Ecco dove porta la cultura dell’odio. Cosa altro deve accadere per capire che dobbiamo mobilitarci tutti contro questa follia che ci porta indietro? Un abbraccio immenso a tutta la comunità ebraica. Non siete soli. Sostituiamo l’intolleranza, l’odio,la violenza, l’arroganza con la fiducia, il rispetto, la speranza, la passione. Cosi si costruisce il futuro migliore per tutte e tutti”.