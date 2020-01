Brescia-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventunesima giornata di Serie A: il Milan di scena a Brescia nell’anticipo del venerdì sera. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Brescia-Milan, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, si giocherà questa sera alle 20.45. Il Brescia nel turno precedente ha conquistato un punto in casa contro il Cagliari pareggiando per 2-2; il Milan, invece, ha battuto per 3-2 in casa l’Udinese con un gol di Rebic nei minuti di recupero.

Nel Brescia è squalificato per due giornate Mario Balotelli: in avanti giocheranno Torregrossa e Donnarumma. In mezzo al campo Tonali sarà supportato da Romulo e da uno fra Bisoli e Ndoj. Nel Milan ballottaggio Musacchio-Kjaer in difesa, mentre è confermata la coppia d’attacco Leao-Ibrahimovic. Scalpita Rebic dopo la doppietta di sette giorni fa contro l’Udinese, ma il posto a sinistra potrebbe essere preso dal rientrante Chalanoglu.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Ventunesima giornata di Serie A, il match del venerdì sera vede impegnate il Brescia e il Milan allo Stadio Rigamonti: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Brescia-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Brescia in Serie A sono 21: 9 le vittorie del Milan, 6 del Brescia e 6 i pareggi complessivi. L’ultimo incontro risale alla stagione 2010-2011: i rossoneri si imposero per 0-1 con un gol messo a segno da Robinho nel finale.