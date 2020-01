Chi è Levante, Big del Festival di Sanremo 2020: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Levante, “Big” del “Festival di Sanremo 2020”.

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona è nata a Caltagirone, il 23 maggio 1987. Fino ai 14 anni vive a Palagonia, in Sicilia. Nel 2001, cinque anni dopo la morte del padre, si trasferisce con la madre e i suoi tre fratelli a Torino. Afferma di essere cresciuta con la musica di Meg, Cristina Donà, Carmen Consoli, Mina, Janis Joplin, Tori Amos e Alanis Morissette.

Firma dapprima un contratto con l’A&A Recordings Publishing e l’Atollo Records, con il quale registra il brano “Troppodiva” con il nome di Levante e le Effemeridi, ma successivamente lascia Torino per recarsi a Leeds, nel Regno Unito. Nel 2013, con l’etichetta INRI, incide il brano “Alfonso”, certificato disco d’oro nel 2017.

L’11 marzo 2014 esce il suo primo album “Manuale distruzione”, che esordisce alla posizione numero 8 della classifica FIMI. Nwl 2015, esce il nuovo album “Abbi cura di te” per la Carosello Records, dal quale verranno estratti quattro singoli pubblicati nel corso dell’anno: “Ciao per sempre”, “Finché morte non ci separi”, “Abbi Cura di Te” e “Le lacrime non macchiano”.

Oltre che come cantautrice, è sempre più ambita dal mondo della moda che ne riconosce un’icona di stile naturale e versatile: partecipa ad eventi per Alberta Ferretti, Gucci, Missoni, Pitti Uomo e ottiene le copertine di diversi fashion magazine.

Biografia e grandi successi di Levante

Il 1 febbraio 2017 pubblica in formato digitale il singolo “Non me ne frega niente”, che anticipa il suo terzo album in studio “Nel caos di stanze stupefacenti”, uscito il 7 aprile 2017. Il 19 maggio 2017 viene ufficializzata la partecipazione all’undicesima edizione del talent show “X Factor” in qualità di giudice. Il 5 marzo del 2019, firma un contratto con la major Warner Music/Parlophone, con la quale pubblica il 4 ottobre il suo quarto album intitolato “Magmamemoria”. Ad anticipare l’album, i singoli “Andrà tutto bene”, pubblicato il 5 aprile 2019 e “Lo stretto necessario”, in duetto con Carmen Consoli. Il 27 settembre viene pubblicato il terzo singolo “Bravi Tutti Voi”.

Nel 2017, realizza realizza il sogno nel cassetto di scrivere un romanzo di narrativa. Il 19 gennaio 2017 esce, quindi, “Se non ti vedo non esisti”, edito da Rizzoli. Il 13 novembre 2018, invece, è la volta del secondo romanzo, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”, che raggiunge subito la top ten delle vendite in Italia.

Nel settembre 2015, ha sposato il disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, Simone Cogo, noto al pubblico come Sir Bob Cornelius Rifo, a Castell’Alfero (AT). In un’intervista per “Vanity Fair” del maggio 2017, ha dichiarato di essersi separata. Ha avuto una breve relazione con il collega Diodato.

Partecipa al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Tiki Bom Bom”.

