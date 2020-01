Luigi Favoloso torna su Instagram: le prime parole dopo la scomparsa – VIDEO

Si torna a parlare della scomparsa di Luigi Favoloso, ex gieffino ed ex fidanzato di Nina Moric.

Dopo settimane di assenza, l’ex gieffino è tornato sui social. Su Instagram ha svelato ai suoi fan che si trovava in Armenia, dunque non è più in Svizzera. Queste le sue parole: “Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione”.