Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2020: l’Ariete deve evitare le situazioni inutili, il Toro pensa alla casa

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Spesso, nella vita, vivi delle continue lotte. In questo periodo, e fino al 23 marzo, devi aspettare: la tua situazione generale si sbloccherà tra due mesi e ti permetterà di superare tanti momenti di tensione. Ti chiedo di fare solo le cose di cui senti convinto, evitando situazioni inutili o polemiche anche nel weekend;

Toro. Se leggo il mio libro dell’oroscopo 2020, nell’introduzione c’è scritto: “È l’anno del riscatto, della conquista, della padronanza di sé, e a proposito di casa questo è un anno importante per chi deve cambiarla o addirittura trasferirsi, traslocare”. Il momento, per te è importante. Già dalla fine dell’anno scorso state pensando a situazioni abitative. Tra venerdì e domenica piccolo calo di forma a causa di malesseri di stagione: fai attenzione;

Gemelli. Venere dissonante impone una lontananza (fisica o mentale) dalla persona amata. Questo rende un po’ complicati i legami che nascono in questo periodo. Non innamorarti di persone che sono a prescindere lontane oppure legate, e fai attenzione se dovete affrontare in coppia una questione di lavoro;

Cancro. I pianeti in opposizione al tuo segno ti portano a dover lasciare indietro qualcosa. Riapro il mio libro e leggo, per febbraio: “Difficile evadere da situazioni contrattuali sottoscritte più per necessità che per convinzione. Per chi lavora part-time anche questo è un cielo incerto. Ogni nuovo ruolo deve essere accettato con prudenza”. Ci sono dei cambiamenti che riguardano il lavoro dei nati sotto il segno: chi si è stancato di una professione potrebbe volerla lasciare. Questo succede anche se c’è un progetto che non puoi più gestire. Diversa la situazione in amore. Ci sono belle stelle e chi vuole vivere una relazione a tempo determinato sarà incoraggiato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Da oggi fino a domenica potrai sentirti agitato per il fatto che non ti sono molto chiare le vicende di tipo economico e lavorativo che ti stai trovando a vivere. Alcuni pianeti sono in opposizione e causano questa situazione. Situazione che un Leone, abituato per com’è a non incontrare ostacoli sul suo cammino o a volerli spazzare via con forza, fa fatica ad accettare. Bisogna cercare di schivare le complicazioni senza fare finta di niente;

Vergine. Il 2020 ti porta successo, vantaggi e soluzioni. In questo quadro ci possono stare le giornate negative o sottotono e tu vieni da un momento di piccoli dubbi. Visto che l’anno è buono, tu rischi di fare troppo e di pretendere cose che ci sembrano facili da raggiungere ma che- in verità- non lo sono. Non devi montarti la testa: dovresti fare le scelte e i passi giusti. Nella tua razionalità devi ricercare e individuare le cose e le situazioni che possono essere utili per il tuo futuro. Ti fai notare e le invidie nei tuoi confronti aumentano? Tu sei forte;

Bilancia. Questo fine settimana si apre con qualche possibilità in più in amore e quindi i nati del segno dovrebbero lasciarsi andare. Le coppie che hanno attraversato una crisi possono superarla. Devi volere le cose che fai e non accettare di fare qualcosa che ti propongono anche se non ne sei convinto, anche perché poi ti penti di essere stato magari “troppo buono”. Non devi darti addosso ma devi ricercare il tuo equilibrio. Spesso ti capita di non sapere cosa andrai a fare nel futuro perché provi sensazioni diverse. La tua creatività può essere dispersa se non la sai bene indirizzare;

Scorpione. Il fine settimana che è appena iniziato lo vivrai un po’ sotto pressione, anche se poi dipende tutto dalle singole vicende personali. Per chi da tempo è in difficoltà, e sta provando a risalire la china, possibile che ci sia un momento di alt. Hai problemi ma non è detto che tutti ti affliggano: alcuni possono essere superati. Sotto il profilo economico e lavorativo o hai dovuto lasciare indietro qualcosa, anche per motivi di salute, o hai subito un blocco. Ora, la bella notizia è che sei in recupero. Febbraio, dal 7, ti consente di ritornare alla grande sulla scena.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tre giorni che, per te, si vivranno all’insegna dell’avventura. Ti piace metterti in gioco e alla prova, ma gennaio non è stato un mese chiaro. Qualcosa non funziona? Ne devi parlare. In questo fino settimana avrai un bel recupero fisico. Vi piace viaggiare, fare cose divertenti, e molti sono portati anche a fare sport, quando hanno un cielo forte. Spero che tu abbia ritrovato la voglia di fare tutte queste cose. Se, per vari motivi, non è possibile stare all’aria aperta, puoi sempre sfogliare un libro che ti permetta di viaggiare con la fantasia;

Capricorno. I Capricorno che vivono una storia importante si trovano davanti a dei chiarimenti che devono fare per mettere in chiaro delle situazioni. Soprattutto, puoi mettere in cantiere grandi progetti. Un oroscopo forte ti consente di fare delle scelte tenaci. Può accadere all’improvviso un qualcosa che potrebbe portarti lontano;

Acquario. Tra oggi e domenica devi permettere alle emozioni di permeare la tua vita e non devi frenarle. Il transito di Sole e Mercurio nel tuo segno portano la voglia di organizzare il lavoro e di fermare situazioni che non ti portano le giuste entrate economiche. Puoi avere delle opportunità ma devi stare appunto attento ai soldi. Devi ricordare che il denaro serve per vivere e che tu hai ancora alcuni conti in sospeso;

Pesci. Devi evitare di puntare tutto sulle persone sbagliate perché il rischio è quello di stare male e di indebolirti. È un dato di fatto: in un periodo di grande agitazione interiore non si riesce a far fronte a tutto quello che ci coinvolge dall’esterno. Le relazioni sono protette da un bel cielo, anche se dovresti evitare di avere legami con persone lontane o già legate. Devi risolvere un problema personale o fisico. Nel lavoro arrivano riconferme e le coppie stabili pensano a una grande svolta da vivere entro la metà dell’anno. Non devi affaticarti troppo, fisicamente parlando.

Maria Mento