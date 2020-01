Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 24 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 24 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 24 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata de “Il Cantante Mascherato”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda la serie tv “N.C.I.S Los Angeles”. In seconda serata, il film “Spy”.

Su Rai 3 va in onda il film “Benvenuto presidente”: Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, è un montanaro disoccupato che vive nella semplicità di un piccolo paesino di montagna. Ottimista e amante della pesca, Peppino si ritrova per errore ad essere eletto Presidente della Repubblica italiana. Insediatosi al Quirinale, non si lascerà travolgere dagli intrighi e dai tranelli della politica, riuscendo con la sua vena di anarchia e gioiosa follia a far funzionare tutto ciò che prima non andava. Senza seguire il rigido protocollo e dotato solo di buonsenso e onestà, conquisterà un Paese che ha perso ogni fiducia nelle istituzioni e la bella Janis, vice segretario generale della Presidenza dal passato fricchettone. Subito dopo, appuntamento con “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma, dedicato alla cronaca nera, “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Lucy”: a seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà, la giovane studentessa Lucy vede le sue capacità intellettuali crescere all’infinito. Colonizzando il suo cervello, acquisirà poteri illimitati che le permetteranno di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana. In seconda serata, il film “Inception”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

