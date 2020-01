Tiene i piedi sul cruscotto, l’incidente le devasta i fianchi. La radiografia mostra la terribile rottura

La polizia ha pubblicato una foto che mostra le ferite devastanti subite da una giovane in seguito ad un incidente.

La vittima, la cui identità è rimasta ignota, ha riportato uno schiacciamento dei fianchi perché aveva i piedi sul cruscotto e non nella posizione corretta. Uno dei suoi fianchi era rotto, mentre l’altro era slogato.

Come riportato dal quotidiano “Metro”, l’immagine è stata condivisa dal sergente Ian Price, che ha voluto utilizzare la foto come monito per tutti coloro che viaggiano in auto in posizioni scorrette. “Ecco una radiografia delle orribili ferite riportate dal passeggero del sedile anteriore, che aveva i piedi sul cruscotto al momento dello schianto – ha detto Price – Se vedete uno dei passeggeri in posizione scorretta, fermate la macchina e mostrate questa foto”.

L’apertura improvvisa dell’airbag può causare danni irreparabili

Nel 2017 era accaduto un episodio molto simile. Una giovane madre, Audra Tatum, si era rotta la caviglia, il naso e il femore in quattro punti. “Per tutta la vita ho tenuto i piedi sul cruscotto. Mio marito mi diceva sempre: ‘Un giorno ti spezzerai le gambe’. Al momento della collisione non sono riuscita ad abbassare i piedi in tempo”.

Le forze dell’ordine hanno precisato che se si viaggia in auto con i piedi sul cruscotto e si rimane coinvolti in un incidente, l’apertura dell’airbag fa schizzare le ginocchia contro il viso, con il rischio di riportare anche danni permanenti agli occhi.