Appello dei medici: non usate le banane come strumento di autoerotismo. E spiegano il perché

L’ultima bizzarra tendenza sessuale che circola sui social media in tema di sesso è quella, per gli uomini, di masturbarsi usando le bucce di banana. Ma i medici lo sconsigliano, ecco perchè.



Sui social si sta diffondendo un bizzarro consiglio tra uomini: quello di utilizzare bucce di banana per masturbarsi. “È più simile a un pompino”, ha scritto un utente di Reddit -nota community di adolescenti- che afferma di farlo da anni.

Ma i medici sconsigliano questa pratica. In particolare la Dott.ssa Diana Gill del servizio di prescrizione Doctor-4-U mette in guardia contro la ‘pratica perversa’. La dottoressa spiega come con questa tecnina si rischi di sviluppare un’eruzione cutanea e piaghe sul pene che oltre ad essere dolorose, possono portare a infezioni.

Inoltre un soggetto con un’allergia alla frutta o al lattice potrebbe essere maggiormente suscettibile a una reazione causata dalla buccia di banana. “Una persona con un’allergia alla banana ha maggiori probabilità di essere allergica ad altre sostanze come il lattice o altri frutti e verdure” ha spiegato la dottoressa. “Quindi se sei allergico ai preservativi in ​​lattice potresti anche essere allergico alle bucce di banana.”

I commenti di chi ha provato e non intende rinunciare

La dottoressa Gill non è il solo oppositore. Un altro utente di Reddit ha raccontato una storia tragicomica e ammonitrice in cui ha usato una buccia di banana per masturbarsi, finendo con il “cadere nel disordine che ho fatto, sbattere la testa sul water sopravvivendo a malapena per raccontare la storia”.



Tuttavia, i ‘sostenitori dell’induttore di orgasmo organico’ ritengono che sia troppo bello per rinunciare. Gli abbonati a JackInWorld, l’autoproclamata “Ultimate Male Masturbation Resource”, hanno dato a “banana man” 4,5 su 5 stelle con 359 voti finora. Il sito fornisce anche un tutorial su come eseguire l’atto arrivando persino a suggerire di scaldare la buccia per un effetto aggiuntivo. Tra i commenti riportati dal tabloid NyPost leggiamo diversi sostenitori della pratica: “Ho usato la tecnica della buccia di banana di tanto in tanto per molti anni (ora ho 78 anni”)”.

Un altro untente ha aggiunto”Più grande è la banana, meglio è”. Le bucce di banana non sono i primi oggetti non convenzionali impiegati dai cercatori di piacere. Lo scorso novembre, i ginecologi hanno avvertito le donne di non masturbarsi con spazzolini elettrici perché “potrebbe causare traumi alla delicata area vulvare”