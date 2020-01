Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventunesima giornata di Serie A, la Fiorentina ospita il Genoa al Franchi nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Fiorentina-Genoa è il secondo anticipo del sabato valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Nel turno precedente la Fiorentina ha espugnato il San Paolo di Napoli con un perentorio 0-2, mentre il Genoa è incappato in una sconfitta interna contro la Roma per 1-3.

Nella Fiorentina è fuori per squalifica Dalbert a sinistra, il suo posto potrebbe essere preso da uno fra Venuti o Sottil. In avanti Chiesa e Cutrone favoriti su Vlahovic; in mezzo al campo giocheranno Benassi, Pulgar e Castrovilli. Nel Genoa Pandev e Sanabria formeranno la coppia offensiva. Squalificato Cassata: in mezzo al campo ci saranno Schone, Behrami e Sturaro; riprende posto in difesa capitan Criscito.

Probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

Ventunesima giornata di serie A, la Fiorentina ospita il Genoa al Franchi: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Fiorentina-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

A Firenze i precedenti fra le due compagini in Serie A sono 48: 30 le vittorie della Fiorentina, 15 i pareggi e appena 3 i successi dei liguri. Lo scorso anno il match terminò sullo 0-0.