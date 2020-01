Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2020: il Gemelli è a caccia di emozioni, il Cancro vive contrasti

Sabato 25 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani ti applicherai nella risoluzione di piccoli problemi legati alla tua vita quotidiana. Ti arrabbi con te stesso o pensi di essere preda della sfortuna perché non riesci a portare avanti ci che vorresti. La verità e è che, semplicemente, ci vuole più tempo. Molti Ariete hanno vissuto nella precarietà durante il 2019 e questo significa che ancora non ci sono dei punti di riferimento stabili. Tra aprile e giugno ci sarà una parentesi importante che ti porterà delle risorse, magari non a tempo indeterminato per comunque ci saranno per te delle nuove prospettive. Nelle relazioni, febbraio ti può permettere un recupero;

Toro. Oggi e domani avvertirai la fatica. Hai fatto delle proposte e non stai ricevendo le proposte che ti aspettavi? Ovviamente questo contribuisce a renderti nervoso. Sole e Mercurio sono dissonanti e in questo periodo devi fare i conti anche con uscite finanziarie. State pensando alla casa oppure avete speso soldi per un cambiamento. Stai vivendo una trasformazione e avverti la volontà di fare anche altre cose nella tua vita. Vuoi delle novità anche in amore, ma se vivi una storia da tempo e non è ben definita vorresti stabilità e risposte;

Gemelli. Nel fine settimana arriverà un’emozione. La Luna ti è favorevole e ti aiuta a vivere le cose con maggiore serenità. Devi rinnovare tantissime cose nella tua vita, dai viaggi alle frequentazioni. Tuttavia, molti Gemelli stanno ancora cercando di aggiustare una situazione economica che nel 2019 vi ha causato un po’ di problemi. Per chi ha avuto le situazioni migliori forse c’è stato un pareggio dei conti. Ora, nel 2020, spero possa andare meglio. Se il tuo cuore è solo entro poco potrebbe arrivare una bella sorpresa;

Cancro. Saturno e Giove sono sempre in opposizione, ma in astrologia si possono cambiare le regole del gioco. Quando ci sono dei contrasti vanno affrontati, e molti Cancro hanno vissuto di queste situazioni. Tu sei quel tipo di persona che vorrebbe stare lontana dalle polemiche ma negli ultimi tempi non è fattibile. Vorresti cambiare la tua vita lavorativa, oppure ti era stato proposto un incarico spinoso a cui hai deciso di rinunciare. Questo è un fine settimana da dedicare ai sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, se vede qualcosa che non gli va a genio, si arrabbia. Stai vivendo tante emozioni diverse e forse ti servirebbe riordinare le idee, in questo momento. ci vuole prudenza nei rapporti con Toro e Acquario. il tuo segno non vive di grandi aspetti planetari, per ora, e nemmeno di grandi contrasti. Tu sei sempre ambizioso , vuoi sempre una sfida da portare avanti e da vincere, e può darsi che il periodo ti porti a essere sotto pressione e demotivato;

Vergine. Molti Vergine vogliono sposarsi, cambiare vita, convivere. Dipende sempre dalla situazione personale di partenza, ma è evidente che in questo periodo i nati del segno progettano per il futuro. Giove e Saturno in ottimo aspetto danno una grande spinta a queste iniziative. Una chiamata dell’ultima ora potrebbe rivelarsi importante per voi. Avete una buona energia con cui dovreste contagiare anche gli altri. Devi cercare le persone giuste per fare le cose. Giuste. Adesso c’è qualche lontananza da superare, onde per cui le storie d’amore saranno meglio favorite a febbraio;

Bilancia. Dovrai fare progetti importanti tra aprile e giugno, specialmente in amore. sul lavoro sei ancora indeciso. In questi giorni, chi lavora part-time vivrà una fase di stallo: un recupero è previsto verso il mese di marzo. Non hai grandi sicurezze ma stai comunque cercando di attraversare nuove strade. Sei più osservato;

Scorpione. Vivi la vita sempre sentendo tanta agitazione. Tu sei un segno d’acqua, sei permeabile, e questo vuol dire che tutte le cose che accadono intorno a te tu le assimili. Difficilmente riesci a lasciar correre. In amore Venere favorevole ti permette di imporre le tue regole e tra poco tempo delle storie mostreranno le loro verità segrete.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Weekend di recupero utilissimo per smaltire la stanchezza fisica accumulata nei primi giorni di questa settimana. Il Sagittario è preda di due tipi di stanchezza: quella mentale, che arriva quando non sa cosa fare o non ha stimoli, e quella legata al lavoro. Sarebbe opportuno distrarsi un po’. Chi ha la possibilità dovrebbe uscire o fare dello sport. A febbraio sentimenti più vicini alle tue esigenze;

Capricorno. Oggi e domani sarai libero di disporre a tuo piacimento. Arriva un’occasione che non ti aspettavi e grazie alle quale puoi farti valere. Sul lavoro potresti sostituire una persona e metterti in risalto per le tue qualità. Ti consiglio di guardarti attorno e di prendere sulle tue spalle accordi e responsabilità: puoi andare lontano;

Acquario. Stai per vivere 48 ore particolari, durante le quali bisognerà stare attenti con le parole. Tu sei una persona facile da ferire e in questo periodo sei anche suscettibile. Devi fare attenzione ai rapporti che non vanno bene con amici che non sono sinceri. Sul lavoro puoi vivere dei blocchi che possono interessare, ancora una volta, il denaro. L’Acquario ora deve cambiare stile di vita. Devi risparmiare perché sono in arrivo delle novità e non tutte saranno facili da gestire;

Pesci. Questo è un fine settimana importante. Giove, Venere e Saturno possono portare consiglio in amore e sul lavoro. Forse sei stato male, ma questo ti ha dato l’opportunità di stare solo con te stesso e di riflettere sulle tue prossime mosse. Le relazioni sentimentali che nascono ora sono intriganti. Non devi dire no se una persona ti interessa. Se invece vivi una relazione da tempo e questa non va, allora potresti dire la tua e diventare anche aggressivo con le parole: da molto taci e ora non è più conveniente. Tu sembri mite ma se devi dire qualcosa non guardi in faccia nessuno.

