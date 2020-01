Una ragazzina dice di essere incinta di un bambino di 10 anni. Per gli esperti “è impossibile”

Una ragazza di 13 anni è rimasta incinta, e il papà sembra essere un bambino di soli 10 anni.

Darya e Ivan sono comparsi in un programma televisivo in Russia, rivelando di fatto la loro relazione.

I bambini affermano di essersi incontrati un anno fa e di essersi innamorati a prima vista. Sono apparsi nello show On Air con il permesso dei genitori, e durante la trasmissione Darya ha rivelato di aver conosciuto Ivan grazie ad alcuni “amici comuni”.

Darya è incinta di otto settimane, e si è detta assolutamente convinta che il papà della creatura che porta in grembo è proprio Ivan. Tuttavia gli esperti mettono in dubbio questa tesi, in quanto per Ivan dovrebbe essere impossibile procreare anche a causa del suo sperma sottosviluppato: lo riporta il Daily Star Online.

“Un mio amico ci ha presentati e due giorni dopo abbiamo iniziato a frequentarci – ha raccontato la ragazzina incinta al programma russo – Ivan ha detto che era innamorato di me. Abbiamo cercato di passare più tempo possibile insieme. Ci piace camminare per le strade tenendoci per mano e baciandoci”.

Per la dottoressa il padre non può essere Ivan

La 13enne ha poi raccontato che l’idea del rapporto sessuale è venuta da Ivan. La ragazza e sua madre vogliono mantenere il bambino. Anche la mamma di Ivan, Galina, si è detta convinta che suo figlio sia il padre.

La dottoressa Evgeny Grekov, esperta di urologia e andrologia, non è d’accordo: “Non possono esserci cellule spermatiche”, ha detto la specialista, ribadendo che Ivan “non può essere il padre”.

“Non c’è nemmeno testosterone, inoltre ha ancora organi sessuali infantili”, ha aggiunto la dottoressa.