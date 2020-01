Spal-Bologna, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventunesima giornata di Serie A, Spal-Bologna è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Spal-Bologna, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15. La Spal è reduce dal clamoroso successo per 1-2 sul campo dell’Atalanta, mentre il Bologna sette giorni fa ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Verona.

Nella Spal confermati Di Francesco e Petagna in avanti; ballottaggio Cionek-Tomovic in difesa e Dabo-Murgia a centrocampo. Sugli esterni giocheranno Strefezza e Reca; convocato il neo acquisto Bonifazi. Nel Bologna possibile presenza dal primo minuto di Barrow in avanti, supportato da Palacio, Orsolini e Soriano, considerata la squalifica per un turno a Sansone; out anche Bani per squalifica e Denswil per infortunio, pronto Paz a prendere il posto al centro della difesa in coppia con Danilo.

Probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

Ventunesima giornata di Serie A, la Spal attende il Bologna nel primo match del sabato: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Spal-Bologna è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Ferrara in Serie A sono 18: 5 le vittorie della Spal, 8 del Bologna e 5 i pareggi in totale. Nella passata stagione il match terminò sull’1-1: vantaggio iniziale degli ospiti con Palacio e pareggio della Spal nel secondo tempo con Kurtic.