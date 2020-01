Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 25 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 25 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 25 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Meraviglie-La Penisola dei Tesori”. A seguire, il talk show “Io e Te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “F.B.I” e “Blue Bloods”.

Su Rai 3 va in onda il film “Remember”: due ebrei anziani e malati, che hanno condiviso l’orrore di Auschwitz, decidono di uccidere il comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie. In seconda serata, il docureality “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il viaggio di Fanny”: Fanny Ben-Ami, una ragazzina ebrea che nel 1943, durante l’occupazione tedesca in Francia, viene mandata insieme alle due sorelle in una colonia in montagna. Subito dopo, il film “Il debito”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita da “Speciale TG5 – L’uomo di Rodi”.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Bigfoot Junior”: Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un’età di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, piedi che bucano le scarpe… Come se non avesse già abbastanza problemi con i bulli del vicinato! Poi, la scoperta che suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato fatto credere, lo induce a lasciare la città e a partire alla volta di un bosco montano e del suo fitto mistero. A seguire, il film “Kubo e la spada magica”.

Su La 7 va in onda il film “Suspect – Presunto colpevole”: sordomuto reduce della guerra in Vietnam e senzatetto viene arrestato con l’accusa di aver ucciso l’assistente di un magistrato. Tutti gli indizi sono contro di lui, ma l’avvocatessa Kathleen Riley crede nella sua innocenza e cerca la verità, scoprendo un intrigo dietro la vicenda. In seconda serata, il film “E giustizia per tutti”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Clandestino – Spagna – Il mercato del sesso”.

Rai 1

21:20 Meraviglie-La Penisola dei Tesori

23:30 Io e Te-Di Notte

Rai 2

21:20 F.B.I

23:40 Blue Bloods

Rai 3

21:20 Remember (film)

23:30 Prima dell’alba

Rete 4

21:20 Il viaggio di Fanny (film)

23:30 Il debito (film)

Canale 5

21:20 C’è posta per te

00:30 Speciale TG5 – L’uomo di Rodi

Italia 1

21:20 Bigfoot Junior (film)

23:30 Kubo e la spada magica (film)

La 7

21:20 Suspect – Presunto colpevole (film)

23:30 E giustizia per tutti (film)

Maria Rita Gagliardi