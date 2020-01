Tragico incidente, auto contro bus. Due ragazzi di 20 anni muoiono sul colpo

Un incidente terribile ha provocato la morte di due giovani.

Lo schianto è avvenuto lungo la via Tiburtina, a Tivoli Terme. Stando a quanto riferito dai media locali, un’automobile si è scontrata con un autobus della Cotral. Le persone che si trovavano a bordo della Fiat Panda sono entrambe decedute.

L’auto proveniva da Roma ed era diretta a Tivoli, mentre il bus stava viaggiando verso la Capitale, come riportato da Fanpage. Le vittime avevano rispettivamente 19 e 21 anni, e stando a quanto si apprende sarebbero entrambi morti sul colpo in seguito al terribile schianto. I passeggeri che si trovavano invece sul bus Cotral non hanno riportato alcuna conseguenza.

Il conducente ha perso il controllo dell’auto

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, pare che sia stato il conducente della Fiat Panda a perdere improvvisamente il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire. L’automobile è poi finita addosso all’autobus che viaggiava verso Roma: per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Le identità dei due giovani non sono state ancora rese note.

Sul luogo del tragico incidente, esattamente davanti al centro commerciale Le Palme, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli, i vigili del fuoco di Villa Adriana e alcune ambulanze del 118.