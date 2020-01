Ventunesima giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Ventunesima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: due match saranno visibili sui canali Sky e uno su DAZN.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la ventunesima giornata di campionato. Il Parma ospita l’Udinese al Tardini. Lesione ai flessori della coscia destra per Inglese che potrebbe anche aver terminato qui la sua sfortunata stagione: in avanti, D’Aversa farà giocare Cornelius con Kucka e Kulusevski a sostegno. In mezzo al campo Scozzarella, Hernani e Kurtic. Nell’Udinese confermata la coppia offensiva Lasagna-Okaka; De Paul agirà in mezzo al campo con Mandragora e Fofana; ballottaggio Becao-De Maio in difesa.

La Sampdoria attende il Sassuolo a Marassi. Nella Samp è squalificato Chabot in difesa, subito occasione per il neo acquisto Tonelli in coppia con Colley. In avanti rientra Quagliarella. Linetty, Thorsby, Vieira e Jankto a centrocampo. Nel Sassuolo saranno Berardi, Djuricic e Boga a supportare Caputo in avanti. Out Duncan, a centrocampo ci saranno Locatelli e Obiang, ma resta viva l’opzione Magnanelli.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Verona-Lecce. Nel Verona è out Zaccagni per squalifica: saranno Borini e Verre a supportare uno fra Pazzini o Di Carmine. In mezzo al campo Amrabat e Veloso. Nel Lecce Mancosu giocherà alle spalle di Babacar e Falco, ma resta viva l’opzione Lapadula. Ballottaggio Dell’Orco-Meccariello a sinistra.

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la ventunesima giornata, in programma domenica pomeriggio in contemporanea:

Parma-Udinese alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Verona-Lecce alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Sampdoria-Sassuolo alle 15 su DAZN e DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta Gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta Gol sia le due singole partite in programma su Sky. I match potranno essere visti in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN e non avete alcun abbonamento su tale piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Anche gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.