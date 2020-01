Bambino di soli 4 anni contagiato da un terribile herpes potrebbe avere danni irreparabili a causa di un bacio

La mamma del bambino lancia l’allerta agli altri genitori: attenti al virus dell’herpes simplex (HSV)

Ha scritto un post su Facebook per allertare gli altri genitori Laura Redfern di 31 anni, la mamma di Hull, sfortunato bambino affetto da una forte forma del virus dell’herpes simplex che purtroppo porterà a vita.

La causa? un bacio da piccolo

“Questo è l’orecchio di mio figlio da ragazzino, che è stato causato da un bacio da bambino con qualcuno affetto da herpes labiale. Voglio solo creare consapevolezza di quanto sia grave il virus dell’herpes simplex. E ora è peggio di così”.

Il bambino è stato ricoverato per quattro giorni in ospedale, costretto alla somministrazione via flebo di numerosi antibiotici. La mamma nel post ha anche ricordato di non far entrare in contatto altri bambini con il figlio, in quanto al momento risulta particolarmente contagioso. Il virus, infatti, potrebbe causare danni irreparabili al cervello dei neonati, o nel peggiore dei casi condurli alla morte.

Per fortuna Hull non sta vivendo la fase di riacutizzazione, ed è in grado di giocare e vivere tranquillamente la sua infanzia.