La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 27/01/2020 al 02/02/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Ariete e i Gemelli

Ariete. finalmente, le ombre che hai vissuto in amore in questi due ultimi mesi iniziano a diradarsi e tutto diventa più chiaro. Il problema sono le persone che ti stanno intorno perché loro non sembrano avere il tuo stesso punto di vista. Torna la voglia di amare in te ma forse non sei ricambiato come vorresti oppure i troppo problemi fanno sì che non si possa stare bene in coppia. sul lavoro sei nervoso perché ti sembra sempre di non lavorare serenamente e di non fare progressi: hai piuttosto l’impressione di andare indietro. Devi stare attento alle spese. Qualche vantaggio può arrivare alle persone che lavorano con il pubblico. La fortuna dice che bisogna tenere a freno le indecisioni che arriveranno a fine gennaio. C’è poco entusiasmo da parte tua;

Gemelli. In questa settimana non ci sono molte novità, per te, a livello lavorativo. I Gemelli sono ancora impegnati a risolvere le grane portate dallo scorso anno e non sempre questo è facile. Tutto sta per cambiare e chi sta cercando un nuovo lavoro si deve mettere a pensarci. In amore, se hai vissuto un problema in coppia o un tradimento questa sarà una cosa difficile da superare. La sfera sentimentale risente di agitazione perché tu sei preso da altre questioni. Dovrai fare attenzione a tutto nei primi giorni di febbraio. La fortuna dice che questa settimana devi tenere d’occhio le cose: le stelle non sono molto generose.

Tre stelle per Leone e Acquario

Leone. Questa settimana ti porta forza in amore e una sensualità che puoi sfruttare bene nel rapporto con gli altri, per avere successo. Adesso ti potrai avvicinare con più serenità alla persona che ti piace o che ami, anche se questo cielo non è al massimo del suo splendore. Desidererai profondi cambiamenti e vedrai che sarà facile perdere la testa. Giovedì e venerdì le giornate migliori. La tua vita professionale è già stata radicalmente scossa da alcuni accadimenti. Le stelle di inizio febbraio portano qualche dubbio nella professione. La fortuna dice che devi agire appunto giovedì e venerdì, se hai qualcosa in mente: dopo gli azzardi non sono consigliati;

Acquario. questa, per te, è una settimana di riflessione che ti potrebbe consentire di gettare le basi per un futuro migliore, attraverso dei cambiamenti che potrai andare ad attuare. Il consiglio: tieni sempre sotto controllo il conto in banca. L’arrivo di febbraio inizia ad aiutarti in amore, ma non bisogna dimenticare che nelle scorse settimane ti sei stancato: hai fatto molto, troppo, e devi quindi curare anche il tuo fisico. C’è poco desiderio? Devi tentare di farlo decollare. Gli impegni che hai vissuto magari hanno tolto le giuste attenzioni ai rapporti sentimentali. La fortuna consiglia di essere prudenti nel fine settimana (soprattutto sabato) con il denaro;

Quattro stelle per Cancro, Vergine e Sagittario

Cancro. Giovedì e venerdì potresti arrabbiarti. Cosa succede? Stai vivendo un periodo di tensione generato da situazioni che riguardano famiglia e amore. la settimana dice che le coppie potranno mettersi alla prova e verificare il loro rapporto. Sei solo? Forse, allora, è perché hai paura di sbagliare. Anche sul lavoro vivrai incertezza e nervosismo. Ci saranno delle polemiche, nei prossimi giorni, dovute anche al fatto che un rinnovo contrattuale non è certo, mentre tu desideri proprio avere certezze. Ci saranno compravendite e movimenti di denaro. La fortuna dice che ci sarà un recupero tra venerdì e sabato;

Vergine. Febbraio porterà novità nella tua vita lavorativa. La tua voglia di metterti in gioco e le tue capacità ne determineranno la portata. Venere in opposizione indica che in amore non va proprio tutto liscio. Forse l’amore c’è, ma tu sei troppo preso da situazioni pratiche e professionali. Domenica un fascino particolare ti consentirà di riavvicinarti all’amore. Il consiglio: non guardare pi alle delusioni che hai vissuto nei mesi passati e pensa alle cose nuove. La fortuna dice che potrebbe arrivare un piccolo successo verso giovedì;

Sagittario. Questa settimana ti consente di vivere una passione amplificata dal fatto che hai Marte dalla tua parte. Lasciati andare e vedrai che anche una semplice amicizia potrà diventare un qualcosa di più. Venerdì e sabato giornate al top, ma ricorda anche che la seconda parte del mese di febbraio sarà molto importante per l’amore. Vuoi fare il grande passo? Muoviti subito. Belle soluzioni anche sul lavoro. In molti troveranno dei contatti utili. Favoriti maggiormente i Sagittario creativi e quelli che lavorano nel turismo. La fortuna dice che arrivano intuizioni e che andranno bene le giornate di giovedì e venerdì, grazie anche a Marte favorevole.

Cinque stelle per Toro, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci

Toro. È il momento di andare avanti e non tentennare, soprattutto se vuoi mettere a frutto un progetto o stai cercando una nuova attività. In questi giorni potresti ottenere quello che non hai mai avuto nel passato. Le stelle sono generose con te anche nei sentimenti. Le coppie in crisi potranno trovare la maniera di risolvere tutto, mentre le coppie che intendono percorrere una certa strada dovranno fare delle verifiche. C’è, infatti, chi è pronto a mettere su famiglia. La situazione è comunque intrigante. Quello che devi fare è cercare chiarezza ed evitare di scendere a compromessi. La fortuna dice che sabato e domenica potrebbero arrivare delle buone intuizioni;

Bilancia. Entro la prima settimana di febbraio dovrai esternare tutto quello che pensi senza trattenerti, se ritieni che ci siano delle cose che non vanno o se c’è qualcosa dentro che ti pesa. Passione ed emozioni possono comunque arrivare a scaldare la tua vita: sei intrigante e sensuale. Attenzione alle polemiche negli ultimi due giorni di gennaio. Devi gestire le finanze con prudenza e quindi c’è nervosismo sul lavoro, anche perché ci sono delle conferme che tardano ad arrivare. La fortuna dice che venerdì devi evitare le speculazioni sbagliate. C’è confusione nella tua vita;

Scorpione. Ci sono cambiamenti lavorativi in vista, per te, nel 2020. Puoi cambiare ruolo, ufficio, e chi già svolge delle nuove attività potrebbe ricevere una bella notizia proprio in questo periodo. Devi cercare di riprenderti dal calo fisico che molti nati del segno hanno conosciuto proprio alla fine del 2019. In amore hai venere dalla tua parte. Le coppie dovranno affrontare un cambiamento che farà bene alla loro unione: si parla di traslochi, ma anche di impegni mentali. Le coppie più in difficoltà possono cercare di ritrovare un’intesa minima. Anche i single troveranno l’amore, ma bisogna sempre fare attenzione alle storie difficili o vissute con qualcuno che è troppo lontano. La fortuna diche che, tranne sabato e domenica, tutte le giornate sono buone per avere delle intuizioni;

Capricorno. Tutto dipende dall’età che hai e dalle situazioni che stai vivendo. I giovani che sono in coppia possono pensare di dare una solta importante alla loro vita con il matrimonio. C’è di buono che hai un grande cielo e che ora puoi donare tutto te stesso alla vita amorosa. Cerca solo di non far ricadere sulla coppi delle tensioni derivate da qualche problema economico. Giove e Saturno favorevoli aiutano i nuovi progetti lavorativi. Discussioni con i colleghi? Cerca di non fare troppo e di non esagerare, anche se devi prendere decisioni nell’ambito di una società. La fortuna dice che giovedì e venerdì saranno giornate confuse. Per il resto le stelle fanno il tuo gioco;

Pesci. Mercurio a breve sarà nel tuo segno e ti porterà delle conferme importanti. I Pesci non possono stare con le mani in mani, senza lavorare. Questo cielo premia le iniziative e la libera professione. Venere in bell’aspetto potrebbe già avrebbe portato belle novità sul fronte dei sentimenti. Se questo non è successo forse sei tu che sei troppo asserragliato sulla difensiva. Il periodo porta conoscenze piacevoli. Devi pensare al futuro e alla tranquillità che vuoi ottenere. Se vivi due storie dovrai, inevitabilmente, scegliere. La fortuna dice che il tuo cielo positivo porterà vantaggi e belle intuizioni nella giornata di domenica.

Maria Mento