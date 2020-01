Domenica Live, Floriana Secondi accusa Paola Caruso: “Tradiva l’ex e picchiava la madre”

A “Domenica Live”, Floriana Secondi accusa Paola Caruso di avere tradito l’ex fidanzato e di avere picchiato la madre adottiva. Daniele Pompili, invece, accusa Floriana di avere intenzione di combinare un fidanzamento finto con Moreno Merlo.

Confronto accesissimo quello che si è svolto, oggi pomeriggio a “Domenica Live”, tra Floriana Secondi e Paola Caruso. La vincitrice del “Grande Fratello” ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti della ex Bonas di “Avanti un altro”, dichiarando che Paola avrebbe tradito l’ex fidanzato Francesco Caserta e picchiato la madre adottiva, il giorno del battesimo del figlio Michele:

“Lei è una persona poco seria. Mentre si frequentava con una persona si frequentava con un’altra… hai frequentato un certo Cristian mentre frequentavi il padre di tuo figlio? Che bugiarda che sei… non è così sincera. Se il padre del bambino ce l’ha con lei un motivo c’è! E poi tu nei camerini non sei come appari in televisione. Il giorno del battesimo hai spinto la madre che ti ha adottato”.

Paola ha smentito tutte le indiscrezioni, affermando di avere intenzione di prendere provvedimenti legali nei confronti di Floriana.

Daniele Pompili: “Floriana Secondi e Moreno Merlo stanno organizzando un fidanzamento finto”

Al confronto hanno partecipato, in collegamento, anche Daniele Pompili, ex fidanzato di Floriana e Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola. Pompili ha annunciato alla padrona di casa Barbara D’Urso che Floriana e Moreno avrebbero intenzione di organizzare un fidanzamento finto:

“Floriana si vede con Moreno da circa un mese. Non è vero che si conoscono da dieci anni, altrimenti l’avrebbe difeso prima. Ti do un’esclusiva Barbara, Floriana e Moreno si fidanzeranno. Uno che si fa pagare le cene dalla propria fidanzata non è un uomo, io almeno ho chiesto scusa. Floriana ti ho voluto bene ma sei stata falsa, siete d’accordo. A che gioco stai giocando? Te la fai con Moreno da oltre un mese”.

Moreno ha seccamente smentito tale indiscrezione, scagliandosi contro Daniele:

“Tu non hai cognizione di causa perché non conosci Paola Caruso. Dopo tutto quello che hai fatto a Floriana ti permetti di prendere le difese delle donne? Io non chiedo scusa perché non ho fatto niente”.

Maria Rita Gagliardi