Iris e Mohamed: 80 anni lei, 35 anni lui. La storia della pensionata inglese che ha sposato un uomo conosciuto su Facebook

Dall’asse Gran Bretagna-Egitto arriva la storia d’amore (discussa) tra Iris Jones, una pensionata di 80 anni, e il suo quasi marito Mohamed Ahmed Irbriham (35 anni)

Si dice spesso che l’amore non ha età, eppure- in molte occasioni- si tratta di una frase di circostanza pronunciata unicamente quando non si ha qualcosa di meglio da dire. Perché l’amore non dovrebbe avere età ma quando ci si trova di fronte a storie come quella che stiamo per raccontarvi, beh, esisterà sempre qualcuno pronto a puntare il dito, a giudicare o a elargire consigli non richiesti. Il Daily Star ha raccontato una storia sentimentale che vede protagonisti Iris e Mohamed.

Lei ha 80 anni e lui meno della metà della sua età: 35 anni. Si sono sposati dopo essersi conosciuti sui social e– a dispetto dei malpensanti, convinti che il giovane abbia voluto cogliere al volo un’opportunità ghiotta economicamente parlando– sembrano essere molto felici della loro scelta. Se Mohamed sia un arrivista o un uomo realmente innamorato non è dato sapere e si spera che sia la diretta interessata, in caso, ad aprire gli occhi e a scoprire se nel suo matrimonio si nasconda del marcio.

La storia d’amore di Iris (80 anni) e Mohamed (35 anni), la coppia si è conosciuta su Facebook

La pensionata inglese Iris Jones (80 anni) ha ritrovato la giovinezza perduta nella persona del suo quasi giovane marito. Lui è Mohamed Ahmed Irbriham, ha 35 anni ed è un uomo egiziano che quando ha conosciuto la donna era disoccupato. I due si sono conosciuti su Facebook e pare che Iris abbia letteralmente avuto un colpo di fulmine. La cosa– o almeno di questo è convinta l’anziana signora- è stata subito ricambiata da Mohamed quando, finalmente, si sono incontrati di persona.

Così, è arrivata altrettanto velocemente la decisione di convolare a nozze. La coppia ha cercato di sposarsi a Il Cairo, ma il matrimonio è stato impedito dalla presenza di documenti sbagliati. Non è chiaro, a questo proposito, se le nozze siano state celebrate e successivamente invalidate o se siano state fermate prima di essere celebrate. Comunque sia, per la coppia è tutto da rifare, anche se le difficoltà non hanno portato Iris e Mohamed ad abbattersi. I due sembrano più convinti che mai nel voler ripetere la procedura nuziale (stavolta, correttamente).

La storia d’amore di Iris (80 anni) e Mohamed (35 anni), i parenti di lei osteggiano questa unione

Queste nozze, come facilmente si può intuire, non nascono con la benedizione di tutti: ovviamente, la famiglia di Iris sta cercando di opporsi in maniera ferma. Perché Mohamed potrebbe voler sposare una donna così anziana? Per arrivare al suo denaro o per raggiungere la Gran Bretagna (o magari, entrambe, le cose). Peccato che Iris Jones non creda ai sospetti dei suoi parenti e sia assolutamente convinta della buona fede del suo sposo.

“Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione. Non sopporto volentieri gli sciocchi. Sono onesta e sincera e gli ho chiarito subito che non doveva essere un approfittatore“, ha dichiarato la diretta interessata. Iris Jones ha anche parlato del tempo trascorso in Egitto, con Mohamed, tra la frequentazione di ristoranti e leggerezze varie. “Ho passato anni a rendere felici le altre persone, ora voglio solo sposare l’uomo che amo prima di morire. Sono sempre stata un po’ ribelle e lui è proprio perfetto per me“.

Maria Mento