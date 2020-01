Live Non è La D’Urso, Luigi Mario Favoloso: “Nina Moric è autolesionista e mi ha tradito con un mio amico”

A “Live Non è La D’Urso”, Luigi Mario Favoloso è stato protagonista di una intervista esclusiva, attraverso la quale parla della sua scomparsa.

A ventinove giorni di distanza dalla sua scomparsa, Luigi Mario Favoloso, questa sera, è stato ospite a “Live Non è La D’Urso” per parlare delle vicende che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane, ossia da quando si è allontanato volontariamente da Torre Del Greco, dove era andato per trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia.

L’ex concorrente del “Grande Fratello”, alla padrona di casa Barbara D’Urso, ha raccontato che, in queste ultime settimane, si è spostato attraverso nove nazioni diverse:

“Sono stato in nove nazioni. Inizialmente c’era con me un autista, poi ho proseguito da solo. Mi sono autovenduto, ho chiamato io il paparazzo di Chi. Avevo finito il contante. Le foto in Svizzera le ho fatte fare io (qui il servizio)”.

La madre Loredana, che ha presenziato a diverse trasmissioni Mediaset per denunciare la sua scomparsa, non sarebbe stata a conoscenza dei suoi spostamenti:

“Mia madre non sapeva niente. Ho fatto tutto questo perché il 19/20 di dicembre ho scoperto di non avere più una famiglia. Con un sms sono impazzito. Nina mi ha tradito con un mio amico, con cui dovevo fare del business in Africa”.

La madre, però, avrebbe simulato, in diretta a “Mattino Cinque“, di avere ricevuto da lui una mail che, in realtà, le era arrivata due giorni prima:

“Con mia mamma non ci parlerò più. Perché ha simulato di aver ricevuto una mail in diretta dalla Panicucci quando la mail l’ho mandata due giorni prima. Con lei non parlerò più. Perché ha fatto finta”.

A suo dire, l’intento di Luigi non era quello di creare un caso mediatico:

“Io sono andato via e ho lasciato telefono e tutto quanto perché non volevo essere trovato da Nina. Poi non ho saputo più nulla, finché in Polonia uno mi riconosce e mi dice che mi stanno cercando. Il mio unico errore è che dovevo dire a mia madre che lasciavo telefono e carte di credito”.

Luigi Mario Favoloso: “Nina Moric vuole distruggermi”

Il gieffino ha negato di avere percosso l’ex Nina Moric ed il figlio di lei, Carlos Maria. Qualche giorno fa, Nina ha sporto regolare denuncia per lesioni, alla quale ha allegato delle foto che dimostrerebbero le violenze subite da Favoloso. A tal proposito, Luigi ha asserito:

“Sono cattiverie e bassezze. Nina dichiara che gliele ha fatte la mamma, durante una lite, quando le hanno portato via Carlos. Quella foto ha 4 – 5 anni. Per proteggere Nina da se stessa io tante volte ho dovuto bloccarla, strattonarla. Non una, ma 70, 80 volte… Io non ho mai dato un pugno, uno schiaffo, un calcio a Nina. L’ho arginata tante volte per proteggerla da se stessa e da altri. Nina mi vuole distruggere perché l’ho lasciata. Una donna autolesionista con mille problemi lo fa. Lei vuole andare avanti con questa relazione malata. Io sono andato via. Io volevo essere libero. Volevo che non mi trovasse. Io volevo fare la mia vita fuori. Io sono qua perché Nina mi ha denunciato. Lei l’ha fatto prima pubblicamente e poi ha fatto la denuncia. Lo sta facendo per continuare la relazione in maniera malata”.

Infine, riguardo a Carlos Maria:

“Carlos, l’episodio a cui fa riferimento Nina… Lui ha chiamato il telefono azzurro e loro gli dicono: “Va bene così, è normale che succeda quello”. Fabrizio Corona mi ha abbracciato quando è uscito dal carcere e mi ha ringraziato dicendomi: “Continua a prenderti cura di Carlos”. Questa cosa è successa tre mesi primi della nostra rottura”.

Maria Rita Gagliardi