Napoli-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Il posticipo serale domenicale della ventunesima giornata sarà Napoli-Juventus. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Napoli-Juventus è il posticipo serale della domenica: il match, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45. Nel turno precedente il Napoli ha perso 0-2 in casa contro la Fiorentina, mentre la Juventus ha superato di misura il Parma per 2-1.

Nel Napoli tanti i ballottaggi, a cominciare dalla porta con Ospina favorito su Meret. A centrocampo out Allan, mentre saranno Zielinski e Ruiz le mezzali con uno fra Lobotka e Demme in regia. In avanti Callejon, Insigne e Milik; recuperato Maksimovic, che potrebbe partire titolare al centro della difesa di fianco a Manolas. Nella Juventus rientra dalla squalifica Bentancur, che prenderà posto a centrocampo insieme a Pjanic e Matuidi. In avanti Dybala e Ronaldo con Ramsey alle loro spalle. De Ligt e Bonucci al centro della difesa bianconera.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic Manolas, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Napoli-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Napoli i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 73: bilancio in perfetta parità con 23 successi a testa e 27 pareggi. Lo scorso anno la Juventus si impose per 1-2: reti di Pjanic ed Emre Can per i bianconeri e gol della bandiera di Callejon per i partenopei.