Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 26 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 26 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Al posto tuo”: Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite, per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti. A seguire, “Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 Emilia Romagna e Calabria”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Amore Criminale-Storie di femminicidio”. Subito dopo, il programma di attualità “Sopravvissute”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il documentario “Memoria dei campi”. A seguire, “Stasera Italia- Speciale Elezioni”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fantastic 4-I Fantastici 4”: quattro giovani scienziati teletrasportati in un pericoloso universo alternativo, vedono alterarsi in modo sconvolgente la loro forma fisica. Le vite dei quattro saranno inequivocabilmente stravolte e il gruppo dovrà imparare a controllare le nuove abilità e soprattutto a lavorare insieme per salvare la Terra da un vecchio amico, trasformatosi in un acerrimo nemico. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Pressing Serie A”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita da “Speciale Tg La7-Elezioni Regionali 2020”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda una nuova puntata dei “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Maria Rita Gagliardi