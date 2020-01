Tempesta Gloria in Spagna, premio a chi pulirà le spiagge: paella e birra gratis

Per chiunque voglia mettersi a disposizione per ripulire le spiagge spagnole dalla plastica portata dalla tempesta Gloria è in arrivo una piccola gratifica: la possibilità di avere paella e birra gratis

La tempesta Gloria, che in questi ultimi giorni si è abbattuta sulla Spagna, ha lasciato alle sue spalle un clima di devastazione e morte. Oltre ai numerosi danni che si contano nel Paese, sia in termini di danni materiali si a in termini di vite umane, si è registrato anche un arrivo massiccio di rifiuti in plastica e altro materiale su molte spiagge del Paese. Diversi gruppi di volontari si sono allora messi all’opera in Catalogna e hanno ripulito le coste. GreenMe.it ci dà conto della bella iniziativa messa in atto da alcuni ristoranti, che hanno offerto paella e birra gratis a questi meritevoli cittadini.

A Nova Bocana (Catalogna, Spagna) il “Gallito” e il “Poké Maoli”, cioè due ristoranti, hanno lanciato su Facebook una gara di solidarietà che riguarda le spiagge spagnole. Il passaggio della tempesta Gloria ha fatto sì che le coste venissero invase da quantità contingenti di rifiuti di materiale diverso (con una notevole preponderanza della plastica). Per ripulire tutto è importante che siano anche i cittadini a mobilitarsi. Ed è proprio quello che sta accadendo in tutta la Catalogna. Tantissimi volontari si sono messi di buzzo buono a ripulire le spiagge della regione.

In questo quadro si inserisce la campagna social pubblicata da questi due ristoranti: hanno deciso di incoraggiare le attività di pulitura della spiaggia promettendo a tutti i volontari paella e birra gratis. “Il mare ci restituisce ciò che gettiamo”, si legge nell’avviso pubblicato online. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte perché se il mare è inquinato dai rifiuti la colpa è dell’uomo. Le persone stanno rispondendo con il cuore a queste iniziative di volontariato e in località come Girona, Sant Felui de Guíxols, Calella Cunit, Llançà e L’Ampolla i prospetta un weekend all’insegna della pulizia volontaria della spiaggia.

Maria Mento