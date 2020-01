Cotto e Mangiato, ricetta 27 Gennaio: torta salata invernale

Iniziamo nel migliore dei modi questa settimana gastronomica alla rubrica di Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio, con la sua bravura, ha preparato oggi la torta salata invernale.

La ricetta della torta salata invernale

Gli ingredienti della ricetta della torta salata sono:

300 grammi di radicchio

100 grammi di pancetta (o speck o guanciale a piacere)

200 grammi di patate a dadini

200 grammi di formaggio morbido

2 uova

Sfoglia

Preparazione

Lavare e tagliare le patate. Dopodiché tagliare anche il radicchio. In una padella mettere il guanciale e fare rosolare. Poi metterlo da parte in una ciotola facendo attenzione a lasciare il condimento in padella.

Nella stessa padella mettere le patate tagliate a tocchetti e farle rosolare. Quando saranno ben dorate, allungare con un filo d’acqua. Dunque aggiungere il radicchio e far cuocere insieme per qualche minuto. A cottura ultimata versare tutto in una ciotola, aggiungere il guanciale poi il formaggio morbido tagliato a pezzetti. Dunque sbattere due uova dentro e amalgamare il tutto.

Prendere la sfoglia e aprirla in un ruoto. Adagiare sulla sfoglia la farcitura e abbassare l’orlo della sfoglia per formare il cornicione. Cuocere a 180 gradi per una ventina di minuti.