Nina Moric mostra alcuni messaggi che incastrano Luigi Favoloso – VIDEO

Nina Moric, dopo l’ospitata di Luigi Favoloso a Live-Non è la d’Urso, ha pubblicato su Instagram alcuni messaggi che sbugiardano l’ex fidanzato

Nina Moric torna ad attaccare Luigi Favoloso su Instagram. L’ex fidanzato della modella, ieri a Live-Non è la d’Urso, ha negato di aver picchiato sia lei che il figlio Carlos, lei però ha dei messaggi che lasciano intendere che la violenza c’è stata.

La Moric ha postato questi messaggi su Instagram, dove si legge che Favoloso ammetteva di averla quasi uccisa. Ha postato poi altri messaggi che i due si sono scambiati, Favoloso le diceva che aveva pensato addirittura di fingersi morto e provare a riconquistarla dopo aver cambiato il suo volto, ma la sua freddezza gli ha fatto pensare che forse non ci sarebbe riuscito.

Nina ha postati i messaggi per dimostrare che non si è inventata nulla, ma soprattutto per far capire che non è lei quella malata come Favoloso ha lasciato intendere. Nella didascalia del post la modella ha infatti scritto: “Ora Basta, poi la malata mentale sono io, o quella che piangeva disperatamente che lui torni da me!!!! The end!”

Sara Fonte