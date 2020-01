Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 27 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “La guerra è finita”: Davide cerca di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo, Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Terenzi, presentandola come sua fidanzata. Ma Giulia, consolando Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui. A seguire, “Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 Emilia Romagna e Calabria-Vincitori e Vinti”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “911”, seguito dal documentario “La Memoria del Bene Alla ricerca dei Giusti tra le Nazioni”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Presadiretta”, seguita dallo “Speciale TG3 – Giorno della memoria”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. In seconda serata, la rubrica “Pensa in grande”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “I mercenari 3”: Barney, Christmas e il resto della squadra dei Mercenari viene messo faccia a faccia con Conrad Stonebanks, colui che anni prima aveva co-fondato il gruppo insieme a Barney. Poichè Stonebanks era divenuto uno spietato trafficante d’armi, Barney era stato costretto a ucciderlo, o almeno, così tutti credevano. Stonebanks, invece, è riuscito a sopravvivere e ha fatto come sua missione quella di porre fine ai Mercenari. Per scongiurare tale ipotesi, Barney decide di reclutare nuovi membri più giovani, veloci e tecnologicamente esperti. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda “Propaganda Live – Speciale Elezioni Regionali”. A seguire, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Big Little Italy”.

Maria Rita Gagliardi