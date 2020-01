Su Facebook una pagina racconta le avventure di Eclipse, il cane che prende il bus da sola

Si chiama Eclipse ed è la passeggera più curiosa che si possa incontrare sulla linea di un bus in direzione Seattle, e questa è la sua storia.

Eclipse è in grado di prendere l’autobus per recarsi da sola al parco, dove ogni giorno si reca per trascorrere un paio d’ore nell’area cani a giocare con i suoi amici a quattro zampe. Poi riprende il bus per rientrare a casa.

Il poco tempo questa eccezionale cagnolina è diventata la mascotte dei frequentatori della linea. Tutto è iniziato un giorno, quando insieme al suo proprietario, Jeff Young, stava aspettando il bus insieme. Il pullman tardava e quando finalmente è arrivato lei è saltata a bordo da sola.

Quel giorno Eclipse è scesa al parco per cani, dove il suo proprietario è andato a recuperarla un po’ di tempo dopo. Dopo alcuni viaggi insieme a lei, Jeff ha iniziato a lasciarla andare da sola nell’area cani aspettandola a casa. Il suo proprietario si è premunito di fornirle un pass attaccato al collare, valente per tutte le corse.

Le avventure del cane indipendente hanno 43.000 followers

L’autista della linea si chiama Robbie Lauren, conosce molto bene Eclipse e racconta come molti dei passeggeri che salgono regolarmente sull’autobus si divertono a stare con lei. “Anche la polizia ha dato la sua approvazione – ha detto l’autista – visto che non ha mai dato problemi a nessuno”.

Sulle avventure dell’adorabile cagnolina c’è anche una pagina su Facebook , con oltre 43mila followers. Migliaia di persone da tutto il mondo si sono innamorate di Eclipse, che il suo proprietario descrive così: “Le sue attività preferite sono stare all’aria aperta e rotolare nell’erba. Eclipse è orgogliosa di essere pulita e amichevole, ed è un quattro zampe che avrà sempre tempo per ricevere un abbraccio”.