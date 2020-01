Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? Il gossip – VIDEO

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono diventati marito e moglie? Un post pubblicato su Instagram fa pensare di si

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? A lanciare il sospetto è stata propio lei sul suo profilo Instagram.

La Rodriguez ha compiuto ieri 27 gennaio 26 anni, su Instagram ha postato una foto insieme alla sua famiglia dove dice di essere molto felice. Georgina ha ringraziato tutti per gli auguri e l’affetto che le hanno manifestato, ha poi ringraziato Ronaldo con queste parole: “E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Li adoro”.

Il commento del noto ed amato calciatore non si è fatto attendere, Ronaldo le ha detto che è una moglie fantastica e una madre eccellente. I due sono diventati marito e moglie in gran segreto? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte