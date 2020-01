Ilary Blasi è la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi 2020 – VIDEO

Ilary Blasi torna in televisione, l’amata conduttrice condurrà la nuova edizione de L’Isola dei famosi

Ilary Blasi è la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi, a far trapelare la novità ieri erano stati Tv Blog e Davide Maggio.

La notizia è stata confermata anche da CheTvFa, sul noto sito si legge: “Ilary Blasi è la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi in primavera su Canale 5.”

Il portale ha fatto sapere di essere certo che sarà lei la nuova conduttrice del noto reality, hanno infatti ufficializzato la scelta da parte di Mediaset.

La Blasi non ha ancora rotto il silenzio per confermare che presto tornerà in tv per la conduzione de L’Isola dei famosi.

Sara Fonte