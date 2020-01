Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2020: il Leone deve risparmiare denaro, i Vergine devono superare le invidie altrui

Martedì 28 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stanno arrivando delle belle soddisfazioni, anche se questo non è un periodo di grande forza. In amore potresti avere intenzione di varare un progetto importante tra la primavera e l’estate e ora non sei disposto a fermarti. L’Ariete naviga a vista, non ha certezze, per è più contento per quello che stai facendo. Sei comunque agitato e per questo, spesso, sei un po’ caustico;

Toro. Settimana importante per il Toro, specialmente nelle giornate di mercoledì e giovedì. Giove, Saturno e Urano saranno favorevoli. In più la Luna ti sarà favorevole nel weekend. È più semplice, ora, affrontare discorsi d’amore o di famiglia, oppure sistemare una determinata situazione economica. Potresti anche pensare di cambiare lavoro: proprio tu, che di solito sei un segno stazionario;

Gemelli. A febbraio, dopo la prima settimana del mese che sta arrivando, migliora la tua situazione dal punto di vista delle relazioni. Gennaio ti ha lasciato con l’amaro in bocca: forse hai vissuto dei conflitti, oppure una situazione non va più bene come nel passato. Giove non è più opposto ma ti devi impegnare a ricostruire quello che il 2019 ti ha tolto. Sei in prima linea;

Cancro. Non è facile mantenere i nervi saldi, ma tu ce la stai mettendo tutta per superare l’avversario. Potresti già aver fatto una scelta che cambia tutto. Per ora, anche se sei stato rassicurato e vieni da una settimana positiva, Giove e Saturno sono sempre opposti. Puoi superare un problema ma le opposizioni planetarie indicano che ancora devi superare i grandi ostacoli che questo ti porta.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ti consiglio di mettere da parte qualche soldo, anche perché si prevede il lancio di progetti importanti nel corso delle prossime settimane. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori. Ti rendi conto che qualcosa non va? Devi rimandare qualche problema. Il tuo sarebbe un oroscopo abbastanza forte se non ci fossero delle perplessità economiche. Febbraio molto bello per le relazioni;

Vergine. Sei veramente favorito dalle stelle. Si deve guardare la situazione personale di ognuno: chi attendeva una nomina potrebbe averla ricevuta, chi ha avuto un problema (burocratico, legale, finanziario) nel 2019 ora può risolverlo. Devi stare attento alle critiche perché adesso sei molto in vista e questo scatena gelosie negli altri. Non dare peso agli attacchi e alle polemiche accesi e accese da chi ti invidia;

Bilancia. Non devi pensare che in questo periodo troverai delle soluzioni perché ancora siamo in una fase di temporeggiamento. C’è un lavoro che magari ti piace ma che non ti fa guadagnare come vorresti, entro aprile alcuni dovranno fare una scelta: la fase è quella delle attese e tu potresti viverla in maniera agitata. Ti sembra sempre di fare tanto e di non ricevere nulla. Chiarimenti necessari in amore: le cose che non risolvi ora potrebbero diventare degli ostacoli a febbraio;

Scorpione. Hai bisogno di affetto e il momento è quello giusto perché Venere è favorevole e non solo lei). Marte è il tuo governatore e questo indica che ogni tanto nasce in te qualche polemica e un po’ di aggressività, anche se le cose non vanno male. Lo fai non per attaccare ma per difenderti. Tutte le nuove storie che vivi da poco magari ti hanno intrigato e spaventato allo stesso tempo. Ci vuole chiarezza nel lavoro. Le persone che hai attorno potrebbero rappresentare un ostacolo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Inizia una settimana che purtroppo non sarà vissuta al massimo delle tue possibilità. Il periodo è importante e tu vuoi fare tanto, dal punto di vista dei progetti, delle nuove avventure. Non dovresti vivere conflitti in amore. ti lasci alle spalle un gennaio non facile, ma la buona notizia è che in amore si può recuperare una mancanza, una lontananza. Questo è un bel cielo, specialmente dal 7 febbraio in poi, per chi è solo e vuole ritrovare l’amore;

Capricorno. Questo martedì è interessante. Sei hai una bella persona nel cuore questo ti aiuterà a pensare, tra primavera ed estate, a una storia importante da vivere, ma anche a un matrimonio, a una convivenza o addirittura a un figlio. Chi non è innamorato o esce da una situazione difficile non deve chiudersi in se stesso, come invece spesso accade ai nati sotto segni di terra. Quindi, se hai chiuso con i sentimenti ora devi rivalutare la situazione. Tensioni positive e creative in ambito professionale;

Acquario. Entro maggio dovrai cercare di capire cosa devi fare. ci saranno dei casi eccezionali in cui qualche Acquario potrebbe decidere di cambiare tutto. I cambiamenti che ti porta questo 2020 sono particolari: Saturno ti impone di tagliare tutto quello che non va bene o che non ti piace, imponendo nuove regole. In questo periodo stai vivendo relazioni che ti mettono sull’attenti perché non sai se vuoi farle andare avanti o no;

Pesci. Il tuo cielo ti parla di un recupero. Hai avuto dei problemi nelle passate settimane, specialmente a livello fisico. Il periodo è buono e ti porta inventiva e intuizioni, insieme al potere di capire cosa fare prossimamente. Le stelle possono suggerirti una strategia vincente o una bella opportunità da cogliere. Cura la forma fisica e cerca di essere ottimista: pensare sempre in negativo mette a rischio la buona riuscita delle cose che hai in mente per il futuro. Il tuo segno è tra i forti e se sai farti valere niente potrà ostacolarti. Venere favorisce situazioni positive nella coppia, per entrambi i membri, e ti porta nuovi progetti per febbraio.

Maria Mento