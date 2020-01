Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 28 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 28 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 28 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la partita, valida per la Coppa Italia, Milan-Torino. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Piacere, sono un pò incinta”: dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poichè tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan e tutto prende una piega nuova e inaspettata. In seconda serata, il film “Se sposti un posto a tavola”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Se sei cosi’, ti dico si”.

Su Canale 5 vanno in onda le serie tv “New Amsterdam” e “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, seguita da una nuova puntata di “Ieneyeh”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”. A seguire, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “L’uomo bicentenario”: Richard Martin decide di farsi un regalo: un robot NDR-114 nuovo di zecca che sua figlia più piccola, che lo ha scambiato per un androide, ribattezza Andrew. Ma Andrew non è un androide, ma un robot acquistato per svolgere i compiti più umili: cucinare, pulire, badare ai bambini e giocare con loro. Ma un incidente provocato dalla figlia più piccola di Richard spinge tutta la famiglia a trattarlo come un essere umano. E dal canto suo, anche Andrew comincia a provare sentimenti quasi umani.

Maria Rita Gagliardi