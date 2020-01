Turista perde un fiume di sangue sul letto e urla: panico in hotel, si pensa ad un omicidio

Un turista britannico ha cominciato ad urlare in un hotel di Pattaya, Thailandia, tutti pensano ad un tentato omicidio, ma la realtà è differente.

Attimi di panico in un hotel di Pattaya (Thailandia) quando nel mezzo di una serata il personale della struttura e gli ospiti hanno sentito provenire delle urla di dolore disumane da una delle camere. Poco dopo il turista che aveva prenotato la camera ha chiamato i soccorsi, urlando che aveva bisogno di aiuto, ma senza specificare quello che gli era capitato. Il personale medico del vicino ospedale è giunto rapidamente in struttura ed è salito nella stanza.

Leggi anche ->Ragazzo di 21 anni infila il pene in un tubo per masturbarsi e resta incastrato

Quando hanno fatto il loro ingresso hanno visto le lenzuola bianche del letto macchiate abbondantemente di sangue, il loro primo pensiero è stato che l’uomo fosse stato accoltellato, ma quando lo hanno visto disteso in un angolo della stanza non hanno notato ferite visibili. L’uomo ha spiegato loro che mentre faceva sesso con una escort gli si è rotto il frenulo ed ha cominciato a perdere un quantitativo copioso di sangue.

Leggi anche ->Uccide l’amico esibizionista che gli aveva mostrato il pene: 28enne finisce in carcere

Turista perde sangue dal pene dopo aver fatto sesso con una prostituta, il racconto dei soccorritori

Una volta compreso che non si trattava di nulla di grave, i paramedici si sono tranquillizzati ed hanno offerto un primo soccorso al turista. Gli stessi gli hanno proposto di andare in ospedale per un controllo, ma questo si è rifiutato di andarci poiché si vergognava di quello che era successo. Uno dei due uomini che ha prestato soccorso allo sfortunato turista ha raccontato in questo modo l’accaduto: “Ho risposto al telefono e lo sentivo urlare molto forte. Ho solo capito che voleva che arrivassimo il prima possibile. Quando sono entrato nella camera ed ho visto le lenzuola del letto ho pensato che fosse stato accoltellato. Sono stato sollevato quando ho capito cos’era realmente successo. Lui provava un sacco di dolore, ma per noi è stato un momento divertente”.