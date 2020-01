Cotto e Mangiato, ricetta 29 Gennaio: anatra all’arancia

Nuova ricetta anche oggi, con l’appuntamento immancabile alla rubrica culinaria più famosa di sempre, Cotto e Mangiato. La presentatrice ha preparato infatti l’anatra all’arancia.

La ricetta dell’anatra all’arancia

Per quel che soni gli ingredienti da utilizzare, ci occorre:

2 arance

Burro

1 anatra

Sale

Pepe

Liquore all’arancia

Brodo vegetale

Aromi

150 grammi di zucchero

200 ml d’acqua

Preparazione

Per prima cosa tagliamo le arance a fettine e mettiamole da parte. In una pentola sciogliere il burro poi aggiungere l’anatra e far rosolare. Sfumare con del liquore all’arancia e lasciare cuocere per una quindicina di minuti. Di tanto in tanto allungare con del brodo vegetale per lasciare cuocere senza far bruciare l’anatra.

Intanto mettere a caramellare le arance con acqua e zucchero. Mettere tutto in un pentolino e fare addensare il succo.

Quando l’anatra sarà pronta impiattare con un letto di arance fresche e mettere l’anatra adagiata su di esse, poi finire di insaporire con l’arancia caramellata previamente filtrata e il gioco è fatto.