Emergono nuovi dettagli sulla morte di Kobe Bryant: spunta il video fra la torre di controllo e l’elicottero

Continuano le indagini sulla morte di Kobe Bryant e sua figlia Gianna, deceduti a causa dello schianto al suolo dell’elicottero che li stava trasportando. L’incidente, costato la vita a ben 8 persone, è oggetto di indagine da parte degli inquirenti americani, che proprio ieri notte (per l’orario italiano) hanno comunicato di aver scoperto importanti dettagli sulla morte del giocatore più amato d’America.

Volo effettuato in condizioni estreme

Il pilota, al momento del decollo dell’elicottero, aveva deliberatamente ignorato un fattore molto importante: le condizioni di visibilità erano pessime a causa della nebbia. Secondo le ultime comunicazioni rilasciate alla torre di controllo l’elicotterista stava tentando di risalire la fitta coltre di nubi e nebbia. Il pilota, infatti, aveva chiesto delle autorizzazioni speciali per poter volare con quelle condizioni meteorologiche. Emerge un altro dettaglio dall’ascolto dell’ultimo dialogo: il pilota aveva chiesto ai controllori di volo di fornire un collaboratore che potesse monitorare il volo, richiesta che gli era stata negata perchè stava volando troppo basso per poter essere individuato costantemente dai radar. Gli investigatori hanno riferito che lo schianto al suolo ha lasciato una scena davvero devastante. Il derby di basket di Los Angeles tra Lakers e LA Clippers, in programma martedì allo Staples Center, è stato rinviato. Ad annunciarlo è l’NBA, che ha dichiarato “La decisione è stata presa per rispetto verso i dirigenti e la squadra dei Lakers, profondamente addolorata per la tragica perdita della leggenda del club Kobe Bryant, della figlia Gianna e di altri sette persone in un incidente in elicottero domenica scorsa”,

Kobe e sua moglie Vanessa si fecero, anni fa, una promessa: non avrebbero mai volato insieme su un elicottero.

