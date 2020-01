Va a letto in perfetta salute ma non si sveglia più: bimba di 2 anni morta all’improvviso

Si è spenta a 2 anni e improvvisamente una bimba inglese che quando è andata a letto non presentava alcun malessere: i genitori sono sconvolti

Non aveva alcuna malattia nè alcun segno di malessere ma dopo essere andata a dormire non si è più svegliata. La famiglia della piccola Aaliyah Jayde Nolan è sconvolta: la piccola è stata trovata già morta la mattina, dopo che i genitori l’avevano messa a letto perfettamente sana. La vicenda arriva da Alsager, comune del Cheshire: è stata la mamma ad accorgersi per prima della morte della sua piccola, avvenuta il 23 gennaio. Nei giorni successivi la vicenda è divenuta di dominio pubblico perchè la famiglia ha avviato una raccolta fonti sul web chiedendo una mano per poter sostenere le spese del funerale.

Morte bimba di 2 anni: avviate le indagini

Sul caso è stata avviata un’inchiesta: proprio perchè la piccola era in perfetta salute quando è andata a dormire, si vuole comprendere nel dettaglio cosa possa esserle successo. Sul corpicino della bimba verranno effettuati diversi esami, come riportato dal Mirror: al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale. Il paese è completamente sconvolto per la sua scomparsa e in questi giorni sono state organizzate fiaccolate e camminate per ricordarla e tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia per sostenerla il più possibile.