Michele Cucuzza e Antonio Zequila a rischio squalifica? Ecco perchè: le loro parole

Michele Cucuzza e Antonio Zequila a rischio squalifica al “Grande Fratello Vip 4”?

Su Michele Cucuzza e Antonio Zequila, concorrenti del “Grande Fratello Vip 4”, aleggia lo spauracchio della squalifica. Il Web, infatti, sta insorgendo, chiedendo all’unanimità che i due Vip, concorrenti del reality show in onda su Canale 5, abbandonino definitivamente la Casa.

Durante il serale di lunedì scorso, Patrick Ray Pugliese, per l’ennesima volta, è finito in nomination ed ha nominato, a sua volta, Michele Cucuzza. L’ex conduttore de “La Vita in Diretta” ha preso male il fatto che Patrick abbia fatto il suo nome, come possibile candidato all’eliminazione e, come notato da alcuni utenti su Twitter, venuto a conoscenza della nomination, ha dichiarato: “Quello lo sistemo io”.

Le parole shock di Antonio Zequila contro Patrick Ray Pugliese

Ma non è tutto, dato che anche Antonio Zequila, che già si era contraddistinto per le felici esternazioni su Valeria Marini, ha utilizzato parole forti verso Patrick: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”.

Le parole di Michele ed Antonio hanno immediatamente fatto il giro del Web e su Twitter diversi utenti stanno chiedendo a gran voce che i due concorrenti vengano squalificati. Sul social network si leggono tweet come: “Avete squalificato Salvo, adesso prendete provvedimenti”. E ancora: “Frasi inqualificabili. Michele Cucuzza si è anche accordato con Zequila per nominare Andrea Montovoli, ed è vietato. Vanno squalificati”.

Cosa deciderà di fare il “Grande Fratello?”. Lo scopriremo nella puntata serale di venerdì prossimo.

Maria Rita Gagliardi