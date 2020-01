Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2020: i Bilancia sono tesi, lo Scorpione ha persone che gli sono contro

Mercoledì 29 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani la Luna nel tu segna eccita gli animi. Senti che qualcosa non va. Questo periodo è di riflessione; le stelle non sono delle migliori, anche se- come sempre- io vi invito a non credere ma di verificare”. Ti devi preparare al momento di forza che vivrai a partire da fine maro. Ricevi degli attacchi o devi rispondere a delle provocazioni? Sappi che non è un caso;

Toro. Piccoli problemi personali e di casa da risolvere. Il 2020 sarà altalenante anche dal punto di vista professionale. Firmerai un contratto? Magari sì, però non senza avere avuto una piccola disputa. Chi non ha denaro da parte può ricevere ora una ricompensa, mentre chi può fare un investimento già da un po’ cerca qualcosa in cui investire per bene. Voi amate fare le cose dopo averle ben programmate e studiate: difficile che vi buttiate in investimenti pericolosissimi;

Gemelli. La parte centrale della settimana è interessante ma porta perplessità in amore. stai vivendo dei dubbi sul fronte sentimentale e magari non sono solo dei dubbi: forse c’è nella tua vita una persona che si è allontanata e che vuoi riavvicinare. La buona notizia è che sono delle situazioni risolvibili. Chi non riesce a trovare accordi nel lavoro è destinato a vivere tensioni. Non tempere perché anche per te sta per arrivare un periodo migliore. Si profilano all’orizzonte proposte, valide per i prossimi mesi. Una ricompensa, dunque, sta per arrivare per chi ha lavorato sodo;

Cancro. Devi rinunciare a qualcosa per stare meglio. Sei agitato e sconfortato. D’altra parte, avere Saturno e Giove in opposizione non significa, comunque, che le cose non funzionano. Anzi: gli oroscopi più belli sono proprio quelli costellati da contrasti planetari perché sono opposizioni che aiutano a crescere. Oggi e domani, tuttavia, sono giornate un po’ pesanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Mille tensioni diverse, per te, tra oggi e domani. La Luna va a intaccare il settore che parla di lontananza e quindi potrebbero esserci persone che ti chiamano da altri luoghi e che ti fanno delle proposte. Il tuo è un bel cielo. Anche in amore ti puoi sentire molto innamorato e coinvolto. Entro maggio dovrai prendere una decisione decisiva: i nati del segno che devono chiudere una questione professionale ora vivono un momento giusto per parlare;

Vergine. Se un po’ più sollevata, anche se a volte vivi delle giornate in cui è difficile mantenere la calma. Alcuni nati del segno sono in crisi oppure sono lontani dal partner. Se si tratta di una vera crisi io consiglio di essere prudenza. Se, invece, si tratta di semplice lontananza bisogna ragionarci su: possibile che non solo tu ma anche il tuo partner abbia tanto da fare;

Bilancia. Non è un periodo facile per te, anche se cerchi di invitare gli altri a essere calmi. Potresti dire cose che non pensi, per poi sentirtene. Questo dipende dal tuo carattere: la Bilancia vuole serenità, e spesso succede che per evitare discussioni dici qualcosa che metta pace, anche se non è quello che vorresti. Finisce, inevitabilmente, che ti arrabbia con te stesso per la tua mancata capacità di essere chiaro fin dall’inizio. Non devi pensare al passato e non devi vivere continuamente nella tensione;

Scorpione. Hai idee giuste per concludere un accordo di lavoro. Le persone che hai intorno, però, pongono sul tuo cammino numerosi ostacoli e la sfida è riuscire a superarli. Per questo non sei totalmente sereno e potresti vivere delle tensioni. Ci sarà qualche scontro nell’ambiente con cui sei a contatto. Le tue stelle parlano comunque di recupero. Chi ha vissuto una crisi a livello personale o chi è stato male ha lottato per ritrovare un equilibrio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario sente un forte desiderio di libertà. Ti avvicini alla natura perché osservare gli elementi naturali e vedere che sono liberi come lo vorresti essere tu. I nati del segno, dunque, amano il contatto con la natura che li circonda e addirittura c’è proprio chi sceglie di vivere lontano dalla città. Il momento è buono per ritrovare delle persone che si sono allontanate. Febbraio sarà un mese importante per i sentimenti;

Capricorno. Buone stelle per il Capricorno, ma ricordo sempre che le buon e opportunità non arrivano mai da sole. devi valutare molto bene i progetti che hai per le mani, o che vorresti mettere in atto, e anche le persone che ti circondano. La Luna è un po’ strana e provoca qualche ritardo, cosa che il Capricorno detesta. Detesti anche le perone che non sono attendibili. Occhio ai mezzi pubblici se devi spostarti;

Acquario. L’Acquario sta cercando di ritrovare la forma andata perduta negli ultimi mesi, un po’ come sta facendo lo Scorpione. Oggi va meglio, ma domani ci sarà un piccolo calo con cui fare i conti. Puoi sfruttare dell’energia per ripartire. Le caviglie sono il tuo pento debole e ci sono anche dei fastidi che riguardano le emozioni. Se devi fare tante cose o hai delle cose arretrate che devi risolvere spesso ti innervosisci e il risultato è ancora di maggiore confusione;

Pesci. Oggi, domani e venerdì saranno tre giornate importanti. Hai sentito, in questi giorni, che ci sono attorno a te delle persone che ti vogliono bene e che ti sostengono. Questo fine settimana che sta arrivando porta maggiore tranquillità, e per questo motivo io invito i più pessimisti a farsi coraggio perché adesso si può vivere una bella emozione e se hai vissuto una piccola sconfitta tutto si concluderà con una vittoria. Sarà un anno di soddisfazioni, questo 2020.

