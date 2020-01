Un Rolex che vale una fortuna, la storia del veterano e di una scoperta fatta in diretta televisiva

Un veterano ha deciso di prendere parte al documentario “Antiques Roadshow” e ha scoperto in diretta televisiva di possedere un Rolex dal valore che può raggiungere i 700mila dollari

Possedere un Rolex può significare possedere una piccola fortuna. Questo è quello che ha imparato sulla sua pelle un anziano veterano dell’esercito che lunedì sera è apparso nella versione americana del programma televisivo denominato “Antiques Roadshow”, in onda su BBC e BBC One.

Con sua immensa sorpresa, e non senza rimanere quasi preda di uno svenimento, l’anziano ha appreso che il valore del suo orologio si potrebbe aggirare intorno ai 700mila dollari (circa 540mila sterline).

Scopre di avere un Rolex che vale una fortuna: l’acquisto fortunato è stato effettuato in Thailandia, negli anni ‘70

Negli anni ’70 aveva comprato un Rolex pagandolo 400 dollari (circa 307,50 sterline) e ha scoperto di aver fatto un affare che gli cambierà sicuramente la vita in meglio. Il protagonista di questa storia, raccontata dal Daily Star, è un anziano veterano dell’esercito che grazie al programma “Antiques Roadshow” ha scoperto di possedere un Rolex che di dollari ne vale quasi ben 700mila, con buona pace dei 400 spesi per comprarlo.

In quegli anni, il veterano era di stanza in Thailandia e qui prestava servizio per conto dell’Aeronautica degli Stati Uniti. Il Rolex in questione lo aveva acquistato principalmente perché gli giovava per compiere delle immersioni subacquee. Il militare, che si occupava dello smaltimento degli ordigni esplosivi, aveva visto che molti di quegli orologi li possedevano i piloti di compagnie aeree commerciali e si era convinto del fatto che Rolex fosse un marchio “rispettato”.

Scopre di avere un Rolex che vale una fortuna: l’orologio era raro e non era mai stato indossato

Di fatto, il veterano si era accorto che l’orologio da lui acquistato era per troppo bello per essere utilizzato durante le immersioni, e così ha deciso di non indossarlo mai e di conservarlo nella sua custodia: nel corso di questi anni lo ha tirato fuori, di tanto in tanto, esclusivamente per osservarlo.

Quando gli è stato detto- in diretta televisiva- che il Rolex era raro e che anche il fatto di non averlo mai indossato gli conferiva un valore oscillante tra i 500mila e i 700mila dollari, l’anziano veterano è crollato in terra in preda di una fortissima emozione.

Maria Mento