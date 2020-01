Si dimentica di portare i pannolini per suo figlio. Maestre d’asilo scrivono sul corpo del piccolo

Una mamma ha pubblicato su Facebook le incredibili scritte sul corpo del suo bambino.

La signora Heather stava cambiando il pannolino del suo piccolo, quando ha scoperto che il suo corpicino era pieno di scritte fatte con un pennarello verde.

Stando a quanto riferito dalla donna, l’asilo nido invia dei messaggi alle mamme per informarle di come si sono comportati quel giorno i loro piccoli, in quali orari sono stati cambiati e se c’è bisogno di più pannolini o salviette.

Heather confessa di non aver letto un messaggio del giorno prima dove veniva avvisata che il suo piccolo Milo aveva bisogno di più pannolini. Una semplice svista, che di certo non giustifica l’incredibile gesto delle maestre dell’asilo nido.

“Non è la prima volta che usano questo sistema”

“Ho lavato le scritte con diverse salviette per neonati e non si toglie. Sono una mamma single con un lavoro a tempo pieno e due bambini molto piccoli – precisa Heather – Può capitare un giorno in cui io non riesca a leggere il report”.

La donna ha poi sottolineato che non è la prima volta che viene adottato questo sistema, come riportato dal Daily Star Online. Il post di Heather ha scandalizzato gli utenti: “Non riesco a credere che qualcuno abbia ritenuto giusto scrivere sul corpo di tuo figlio – si legge in un commento – È infantile, poco professionale e assolutamente disgustoso”.