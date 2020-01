Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nuovo progetto: ‘aprono la loro casa’ – VIDEO

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano essere pronti per un nuovo progetto di coppia, questo riguarda la loro casa

Si torna a parlare di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quando i due sono tornati insieme si mostrano sempre più innamorati e felici.

Nella loro casa si respira amore e serenità, proprio per questo i due stanno pensando di dedicarsi ad un nuovo progetto di coppia, che riguarda proprio la loro casa.

Sul settimanale Chi, in ediola da oggi 29 gennaio, si legge: “Belen e Stefano sembrerebbero infatti pronti ad aprire le porte della loro casa per trasmettere al pubblico le atmosfere che solo in famiglia si possono creare, mostrando momenti autentici di vita privata mai svelati prima“.

Di cosa si tratta? Questo al momento non possiamo saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte