Bibbia, un codice segreto permette di estrapolare la data della fine del mondo

Secondo uno studioso ebraico nell’antico testamento è contenuta la profezia che permette di scoprire quando finirà il mondo.

Per capire questa profezia bisogna sapere che la Bibbia inizialmente era il testo sacro del popolo ebraico. Solo successivamente a questa sono stati aggiunti i Vangeli che per i cristiani riguarderebbero l’avverarsi della profezia di Isaia: la venuta del Messia. Per gli ebrei, però, Gesù non sarebbe il figlio di Dio, bensì semplicemente un profeta. Infatti secondo la tradizione ebraica il figlio di Dio verrebbe sulla terra per salvare gli uomini dal peccato, ponendo al contempo fine al mondo come lo conosciamo.

Partendo da questa base possiamo parlare di quello che uno studio matematico sull’antico testamento che ha portato alla decodifica di un codice contenuto tra le frasi della Bibbia. Attraverso questo codi un rabbino avrebbe trovato previsioni riguardanti alcuni eventi che si sono verificati nel mondo occidentale negli ultimi anni. Tra questi c’è un ammonimento riguardante l’olocausto, l’elezione di Donald Trump e altri eventi storici recenti.

Rabbino trova la data della fine del mondo, sulla Bibbia

Se foste interessati a capire come funziona il codice matematico che permette di estrapolare messaggi di Dio dal testo, potete guardare un documentario girato da Richard Shaw intitolato ‘The Torah Codes: End to Darkness‘, ancora disponibile su ‘Amazon Prime‘. In questo viene spiegato come vengono estrapolate le parole e come sia stato creato un software apposito (chiamato SofSofTorah) per aiutare il rabbino ad immagazzinare e trovare le frasi all’interno della Torah.

Il rabbino, Matityahu Glazerson, sta continuando la sua opera di decodifica ogni giorno e quando trova qualche profezia la condivide sul canale Youtube ‘Mglazerson‘. Tra le tante profezie ha scovato quella sull’arrivo del Messia a lungo atteso dagli ebrei. Secondo il rabbino siamo già entrati nell’epoca dell’annunciazione del Regno di Dio (cominciata nel 2016) e presto il Messia si annuncerà, proclamando l’arrivo di una nuova era. La data della fine dei tempi dovrebbe coincidere con il 2021.