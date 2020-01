Cotto e Mangiato, ricetta 30 Gennaio: carciofi patate e piselli

Il mese sta per concludersi con una ricetta strepitosa dalla rubrica a Cotto e Mangiato. Tessa ha preparato infatti carciofi patate e piselli.

La ricetta carciofi patate e piselli

Gli ingredienti di questa ricetta vegana sono:

8 carciofi

400 grammi di patate

400 grammi di Piselli

Prezzemolo

Aglio

Preparazione

Prendere dei carciofi e svuotarlo facendo attenzione a non romperli. Da parte tritare aglio e prezzemolo, quindi aggiungere questo trito all’interno dei carciofi. In una pentola mettere olio a soffriggere e appoggiare i carciofi a testa in giù per far cuocere. Aggiungere anche i gambi dei carciofi nonché il trito avanzato e far cuocere un po’. A questo punto, aggiungere le patate e i piselli, e far sobbollire una ventina di minuti allungando con dell’acqua.

A questo punto non ci resta che salare a piacere, e far cuocere finché non si asciuga l’acqua. Impiattare e servire in tavola.