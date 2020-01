Gruppo di giovani aggredisce a sassate un’anziana con problemi di salute – VIDEO

Un figlio preoccupato ha denunciato le aggressioni che la madre è costretta a subire ogni giorno da parte di un gruppo di giovani.

Dopo aver denunciato in più occasioni le aggressioni e gli atti vandalici subiti dalla madre, un uomo ha deciso di rivolgersi alla stampa nella speranza che questi malintenzionati, un gruppo di ragazzini, possano smettere di infastidire la madre o vengano fermati dalle autorità. A quanto pare il gruppetto ha preso di mira una donna di 75 anni afflitta da alcuni problemi di salute ed incapace quindi di difendersi dagli aggressori.

A denunciare il vile atto con un video poi condiviso sulla pagina Facebook di ‘Nano tv‘ è il figlio della donna. Questo spiega che purtroppo spesso si trova distante da casa della madre per ragioni lavorative o per doveri familiari e che non può vigilare 24 ore su 24. Gli attacchi avverrebbero principalmente la sera. I ragazzini, probabilmente residenti in una delle vie vicine a quelle in cui abita la donna (ad Afragola) lanciano pietre contro l’anziana e contro la sua abitazione.

Anziana aggredita da un gruppo di ragazzini

Le prime volte l’uomo ha chiamato le autorità, spiegandogli che contro l’abitazione venivano lanciate delle pietre, ma nonostante questo le aggressioni e i lanci di pietre sono continuati. Nel video in questione, il figlio della vittima mostra sia le pietre utilizzate che i danni che queste hanno arrecato al portone di casa della madre. Durante tutta la durata della video testimonianza, l’uomo lancia un appello affinché le autorità vigilino sulla zona e diano protezione alla madre, che tra le altre cose ha anche problemi di salute.