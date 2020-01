Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2020: il Sagittario vola alto in amore, il Capricorno ha grandi risorse da utilizzare

Giovedì 30 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Con la Luna nel segno vivrai una grande spinta, una grande reazione, che però devi cercare di calibrare. Spesso ti è capitato di dire delle cose e di doverti tirare indietro: ecco, fare un passo avanti e due indietro non ti fa certo migliorare. Vivi dei piccoli conflitti e ti senti o costretto o in difficoltà. Molti vorrebbero cambiare lavoro, ma non possono, mentre altri devono cercare di mandare avanti le cose e non sempre è facile. Devi avere un po’ di pazienza. L’amore, tra qualche giorno, sarà favorito da Venere che entra nel tuo segno;

Toro. Sei diventato un rivoluzionario grazie a Urano, nel tuo segno dal 2019. I Toro, in genere, vivono due stagioni nella loro vita: quando sono giovani a volte sono scatenati e quando raggiungono un’età matura diventano più stanziali e concreti, iniziando- per esempio- a pensare alla famiglia. In questo periodo non importa che età tu abbia perché sei tornato un po’ adolescente nel tuo modo di essere. Vuoi viaggiare, percorrere nuove strade, vedere gente nuova. Cambiamenti che coinvolgono l’abitazione o l’ufficio. Chi ha già cambiato è contento. Altri forse faranno una scelta entro poco tempo;

Gemelli. Anche le persone nate sotto il segno che sono più positive e con più voglia di fare in questi giorni appaiono un po’ ombrosi. Ci sono dei fastidi in amore, o forse una lontananza. I Gemelli, c’è da dire, si stanno impegnando molto nel lavoro e forse questa è la ragione per cui i sentimenti sono un po’ trascurati. Evita, quindi, di portare in coppia situazioni pesanti e frustrazioni che trovano origine proprio nel lavoro. La professione procede bene ed è in crescita;

Cancro. Sei un po’ sotto pressione e forse anche sotto attacco. Dovresti ignorare le persone che ti attaccano o che sono contro di te, ma non sempre questo si può fare. se ti mettono in mezzo o se ti chiedono delle responsabilità in più ci sta che tu sia nervoso. Dalla settimana passata potresti esserti liberato di un peso;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi hai una grande energia. La tua energia era stata messa parte oppure incanalata tutta verso il lavoro e sei anche stato preoccupato per questioni economiche. Questo giovedì ti porta dei dubbi. Il nocciolo della questione sta tutto nel tentativo di recuperare le cose che hai perso nel passato: sei insoddisfatto, ma puoi recuperare. Febbraio sarà un mese importante per l’amore;

Vergine. Questa seconda parte della settimana, insieme alle prime due di febbraio, è dalla tua parte. Sei spinto ad agire dalla tua ambizione e dalle sfide che potresti accettare: puoi tornare in prima linea. in questo periodo puoi vivere al meglio un sentimento perché febbraio Venere non sarà più opposta. Le storie che sono state in difficoltà a gennaio non sono però fuori pericolo;

Bilancia. È meglio dire la verità piuttosto che mentire e poi doversi giustificare per la bugia detta. Prendi tempo, se hai attorno persone che ti chiedono qualcosa. Non hai voglia di fare delle scelte determinanti per la tua vita. Questo disagio che senti potrebbe passare verso la fine di marzo. Da aprile a maggio ti aiuterà un bel Saturno. Non anticipare i tempi, dunque: ora è difficile prendere delle decisioni in ambito lavorativo. non ti senti fortemente motivato e questo vale anche in amore;

Scorpione. Agisci entro venerdì, se devi fare qualcosa, perché sabato e domenica saranno delle giornate un po’ faticose. Sole e Mercurio sono dissonanti e possono rappresentare qualche piccolo problema in famiglia: forse c’è un problema legale, oppure si discute dell’acquisto di un bene o ancora di un progetto da portare avanti. Molti devono discutere non solo in famiglia ma anche con un legale. Potresti chiedere un rimborso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Oggi e domani recuperi. A febbraio l’amore volerà alto e molti nati del segno avranno voglia di vivere emozioni. Tutto quello che fai in questi giorni ti aiuterà a stare meglio nelle prossime settimane. Gennaio non è stato un mese brillante né per progetti né per l’amore, quindi devi fermarti un attimo e recuperare un po’ di fiducia. Vivi due storie parallele? Aspetta febbraio per capire cosa vuoi davvero;

Capricorno. Giovedì e venerdì sono due giornate in cui potresti avvertire un po’ di fatica. Il Capricorno vuole sempre salire per raggiungere la vetta. Tenendoci su questa metafora, sappiamo che per arrivare in cima bisogna arrampicarsi e chi si arrampica, spesso, si assume il rischio di cadere. Tu puoi cadere nel pericolo di guardare tutto dall’alto. Ti do cinque stelle di fortuna per la giornata di oggi perché hai grande risorse dentro di te: creatività, forza e la voglia di andare avanti. Qualità che metti anche in amore;

Acquario. Luna favorevole. Questa giornata è elettrica perché tu sei sempre in ritardo e allora devi affannarti per recuperare terreno. La tua tendenza al ritardo potrebbe essere una sorta di rifiuto per tutto quello che senti come legato alle circostanze: ti attardi anche se non c’è un vero motivo e quindi a volte ti sottrai volontariamente dalle cose che devi fare. Non vuoi regalare il tuo tempo a chi non lo merita;

Pesci. Non devi sottovalutare gli incontri perché puoi ripartire, soprattutto se il tuo cuore solitario da un po’. Sabato e domenica sono 48 ore di grande forza ed emotività. Non devi cercare l’amore che non c’è né cadere nell’equazione secondo cui la sofferenza che senti è indice di vero amore. Vivi rapporti coinvolgenti e se questi rapporti vanno molto a fondo poi ci stai male se a un certo punto le cose cambiano e quella persona diventa distante per qualche motivo. Il 2020 è comunque un anno molto progettuale per te.

