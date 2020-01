Sanremo 2020, Riki posta 20 secondi della cover: non rischia l’esclusione – VIDEO

Riki ha postato su Instagram 20 secondi della cover che canterà a Sanremo 2020, il cantante non rischia però l’esclusione dal concorso

Riki è uno dei 24 big che gareggerà al Festival di Sanremo 2020. Ieri Striscia la notizia ha segnalato che il cantante ha postato su Instagram alcuni versi della sua versione de ‘L’edera’ di Nilla Pizzi, canzone che canterà sul palco dell’Ariston il 6 febbraio.

Il regolamente di Sanremo vieta ai cantanti di diffondere i brani partecipanti fino alla prima esibizione al Festival. La violazione di tale regola porta all’esclusione dal concorso.

Non ci sarà alcun provvedimento per il cantante, l’organizzazione del festival ha fatto sapere che “trattandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo), non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arraggiamento.”

