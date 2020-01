Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 30 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 30 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 30 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio di “Don Matteo 12”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “L’uomo sul treno-The Commuter”: Michael MacCauley è un pendolare che da circa vent’anni, tutti giorni feriali, si reca a New York, finchè non perde il lavoro presso una importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all’ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie. Sul treno del ritorno incontra, però, una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult-Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “In her shoes-Se fossi lei”: Rose, avvocato di grido,ì e Maggie, splendida ragazza interessata soprattutto alle feste, sono due sorelle che hanno in comune solo il Dna e la misura delle scarpe. Dopo un terribile litigio, Rose caccia di casa Maggie. Quest’ultima, non avendo un posto dove stare, si mette sulle tracce della nonna, che non vede da anni, e inizia a ripensare alla sua vita. Subito dopo, il meglio di “Stati Generali”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sull’attualità e politica “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Crossing Point – I signori della droga”.

Su Canale 5 va in onda il film “Come un gatto in tangenziale”: Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen. In seconda serata, il documentario “Hitler contro Picasso e gli altri”.

Su Italia 1 va in onda il programma di approfondimento “Le Iene presentano – Speciale Chico Forti”. Subito dopo, il film “La solitudine dei numeri primi”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Big”: umiliato, il 13enne Josh esprime il desiderio di diventare grande e il mago di una macchinetta di un luna park lo esaudisce. Si ritrova nel difficile mondo dei grandi con un corpo da 30enne e la testa di un 13enne.

