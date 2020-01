Alessandra Amoroso, storia finita con Stefano Settepani: la conferma su Instagram – VIDEO

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani non stanno più insieme da un mese, la cantante conferma la novità su Instagram

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati, a farlo sapere è stata proprio lei tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

L’amatissima cantante ha svelato ai tantissimi fan che ogni giorno la seguono e la sostengono che lei e Stefano si sono lasciati già da un mese, non ha però voluto rivelare i motivi sui social.

La Amoroso ha fatto sapere che entrambi credevano nella famiglia e in un futuro insieme, ci hanno provato fino in fondo, purtroppo però non è finita come pensavano.

Nonostante tutto, Alessandra non ha nessuna intenzione di perdere la sua positività e la sua gioia verso la vita. Ha infatti concluso dicendo: “L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Sara Fonte