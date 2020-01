Barbara d’Urso parla del Coronavirus: “Andate nei ristoranti cinesi” – VIDEO

Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque parla del Coronavirus e delle attività cinesi drasticamente in calo, ecco cosa ha detto la conduttrice

Barbara d’Urso ha parlato del Coronavirus oggi a Pomeriggio Cinque, tema che sta preoccupando non poco da qualche settimana.

Le attività cinesi al momento stanno subendo un grosso calo, la conduttrice ha invitato tutti a continuare a frequentare gli imprenditori cinesi. In puntata la d’Urso ha mangiato un biscotto della fortuna, per dimostrare a tutti che non succede nulla se si va al ristorante cinese o in altri luoghi da loro gestisi.

La d’Urso ha fatto sapere che c’è gente che non va più al ristorante cinese, a Roma c’è addirittura un bar che non permette agli asiatici di entrare. A detta sua questo è razzismo.

La conduttrice ha aggiunto: “Il Coronavirus si trasmette con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Come fatto anni fa da Sposini con l’influenza aviaria voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna”.

Barbarella ha concluso dicendo: “Andate nei ristoranti cinesi”.

Sara Fonte