Chi è Marco Masini, Big del Festival di Sanremo 2020: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Marco Masini, “Big” del “Festival di Sanremo 2020”.

Marco Masini è ufficialmente un “Big” del “Festival di Sanremo 2020” che aprirà i battenti il prossimo 4 febbraio, condotto da Amadeus. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul cantante, già vincitore della kermesse canora con il brano “L’uomo volante”.

Marco Masini è nato a Firenze, il 18 settembre 1964. Si avvicina alla musica fin da giovane: durante il periodo del liceo forma il gruppo musicale “Errata Corrige”. Nonostante avesse realizzato molti pezzi, ha avuto difficoltà a trovare una casa discografica che lo supportasse.

Grazie a Bob Rosati, arrangiatore e proprietario di uno studio a Sesto Fiorentino, cominciò a fare i primi provini: conobbe Beppe Dati, compositore e poeta con il quale realizzò alcuni brani. Nel 1986 arrivò l’incontro importante con Giancarlo Bigazzi, collaborò, quindi, alla realizzazione di colonne sonore e fu la voce giuda di “Si può dare di più”, portata a Sanremo dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi.

Nel 1988 esce un 45 giri, intitolato “Uomini per iniziativa” di Mario Ragni, con il quale dovrebbe partecipare al “Festival di Sanremo”, ma viene sostituito. Nel 1990, partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Disperato”. L’album che ne fa seguito ottiene un grande successo di vendita stazionando nelle posizioni più alte della classifica di vendita fino a tutta l’estate 1990.

Nel 1991 partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Perchè lo fai” che si piazza al terzo posto. Nello stesso anno, esce anche l’album “Malinconoia” e partecipa al “Festivalbar”, dove vince il premio per il migliore album dell’anno.

Biografia e grandi successi di Marco Masini

Il 14 gennaio 1993, pubblica l’album “T’innamorerai” che contiene l’album “Vaffanculo” che suscita polemiche e censure sia in radio che in televisione. Nel gennaio del 1995 esce l’album “Il cielo della vergine”. Anche questo album è stato oggetto di critiche per le canzoni “Bella stronza” e “Principessa”, entrambe molto dirette ed esplicite. Nel 1996, esce “L’amore sia con te”, una compilation di alcun brani, con in aggiunta l’inedito che dà il titolo alla raccolta e di “Meglio solo”, un vecchio brano del 1989 inciso nel lato B del 45 giri di “Disperato”.

Dopo quasi quattro anni di silenzio, il 12 novembre 1998 esce l’album “Scimmie” che fu un insuccesso commerciale. Nel 1999, pubblica il singolo “Il giorno più banale” e nel 2000 partecipa al “Festival di Sanremo” con la canzone “Raccontami di te”, arrivando penultimo al quindicesimo posto. Contemporaneamente alla manifestazione, il 22 febbraio 2000 esce l’album “Raccontami di te”. Il 26 gennaio 2001, esce l’album “Uscita di sicurezza”.

Il 17 aprile 2001, annuncia il suo ritiro dalla carriera di cantautore, giustificandolo con quello che definiva un accanimento della critica e della censura che avrebbe riservato un trattamento persecutorio nei suoi confronti, impedendogli di divulgare i suoi album nei principali canali promozionali.

L’autunno 2003 segna il suo ritorno sulle scene musicali con l’etichetta indipendente “MBO Music” di Mario Ragni, suo scopritore ai tempi della “Dischi Ricordi”. Il lavoro, presentato alla stampa il 7 ottobre 2003, ha come titolo “…il mio cammino”, ripercorre la sua storia con nuovi arrangiamenti.

Nel 2004, vince il “Festival di Sanremo” con “L’uomo volante” ed esce l’album “Masini”. Nel 2005, partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Nel mondo dei sogni” ed esce l’album “Il giardino delle api”. Nel 2009, partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “L’Italia” giungendo finalista e pubblica l’album “L’Italia…e altre grandi storie”. Il 27 settembre 2011 esce l’album “Niente di importante”. Ad aprile 2013 esce l’album “La mia storia piano e voce”. Nel 2015 partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Che giorno è”. Nello stesso anno, esce la raccolta “Cronologia”. Nel febbraio 2017, partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Spostato di un secondo”. Nel giugno 2018, è giurato e coach della prima edizione di “Ora o mai più” su Rai 1, condotto da Amadeus.

Partecipa al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Il confronto”.

Maria Rita Gagliardi